بلیت اعتباری مترو گران نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در جلسه امروز شورای شهر افزود:‌ به منظور ترغیب شهروندان برای خرید بلیت اعتباری مدت دار، قیمت آن در سال 88 افزایش نیافته است.

وی اظهار داشت: بلیت اعتباری مبلغ دار نیز نسبت به بلیتهای تک، ‌2 و 10 سفره به طور میانگین 40 درصد کاهش قیمت دارد.

مبلغ بلیت تک سفره با 25 تومان افزایش نسبت به امسال ، به مبلغ 150 تومان در سال 88 رسید. همچنین قیمت فعلی 225 تومان برای بلیت دوسفره، ‌رفت و برگشت، 275 تومان درسال 88 تعیین شد. مبلغ بلیت 10 ‌سفره نیز از هزار تومان سال جاری به هزار و 100 تومان در سال 88 افزایش یافت.

طبق این مصوبه با توجه به گسترش خطوط مترو در سالهای 87 و88 و همچنین به منظور عادلانه ‌تر شدن قیمت سفر، نواحی مترو از سه ناحیه موضوع مصوبه قیمت بلیت مترو در سال 87 به 5 ناحیه افزایش یافته و در صورت استفاده از بلیتهای اعتباری، مبالغ تعیین شده بابت هر سفر از اعتبار بلیت کسر می‌شود.

هم اکنون قیمت بلیت در ناحیه یک، بین صفر تا 65/10 کیلومتر، 56 تومان است که برای سال آینده 65 تومان تعیین شده است.

در ناحیه 2، از 65/10 تا 20 کیلومتر، 70 تومان مبلغ بلیت در سال 88 تعیین شده که قیمت فعلی آن 56 تومان است. قیمت فعلی ناحیه 3، از 20 تا30 کیلومتر، نیز 70 تومان است که برای سال 88 ، 81 تومان به تصویب رسیده است. برای ناحیه 4، از 30 تا 40 کیلومتر، 85 تومان به تصویب رسیده که هم ‌اکنون 70 تومان است. برای ناحیه 5، از 40 کیلومتر به بالا، هم اکنون 84 تومان از اعتبار بلیط کسر می‌شود که این مبلغ برای سال 88، 100 تومان تعیین شده است.

قیمت بلیتهای مترو با درنظر گرفتن پرداخت یارانه بلیت توسط دولت و شهرداری هر کدام به میزان 480 میلیارد ریال درنظر گرفته شده است.

در زمان بررسی این مصوبه رئیس شورای شهر تهران با اشاره به به اینکه دولت اعلام کرده توان پرداخت 90 درصد از میزان اعتبار تعیین شده برای مترو را دارد گفت: ‌پیشنهاد داده ‌ایم 20 میلیارد تومان برای ترخیص واگنها بدهند که آن را پرداخت کرده و احتمالا امروز واگنها به تهران حمل خواهد شد.