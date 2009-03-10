بازسازی نوعی ساز زهی یونانی با محاسبات رایانه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از متخصصان موفق به بازسازی سازی چنگ مانند به نام اپیگونیون شده اند که در یونان باستان به عنوان سازی زهی و گران قیمت مورد استفاده قرار می گرفته است.

این گروه از محققان ایتالیایی با استفاده از اطلاعات منابع مختلف از جمله تصاویر موجود بر روی سفالینه ها، بقایای به جا مانده از حفاری ها و توضیحات مکتوب توانستند شکل اولیه و صدای احتمالی ساز را پیش بینی کنند.

ایده و مفهوم ریاضی گونه بازسازی این ساز چندین دهه قدمت دارد و برای اولین بار تلاشها برای بازسازی آن از سال 1971 آغاز شد. اکنون دانشمندان با کمک تکنولوژی شبکه به قدرت محاسباتی بالایی دست یافتند که امکان خلق مجدد سازی که به احتمال زیاد در زمان خود از قیمت بالا و پیچیدگی های فراوان برای ساخته شدن توسط دست برخوردار بوده است را به دست آوردند.

این گروه با استفاده از محاسبات رایانه ای و شبکه پر سرعتی با نام GEANT2 به دیگر محققان، تاریخدانان، فیزیکدانان و مهندسان اجازه دادند دانش و تجربیات خود را در یکجا گرد آورده و با استفاده از این دانش ساز قدیمی را بعد گذشت از قرنها خلق کنند.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، نمونه مجازی اپیگونیون طی هفته اخیر در انجمن کاربران شبکه اینترنتی EGEE ارائه شده و کاربران می توانند به نوای این ساز پس از قرنها خاموشی گوش فراداده و آن را با استفاده از صفحه کلیدی خاص بنوازند.