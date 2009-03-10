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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۵۵

بوستانهای ساری به آبنماهای متحرک و تجهیزات ورزشی مجهز می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: شهردار ساری گفت: بوستانهای مرکز استان به آب نماهای متحرک و تجهیزات ورزشی مجهز می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی ظهر سه شنبه در جلسه مناسب سازی فضای شهری مرکز استان در ساری افزود: شهرداری ساری قصد دارد به جهت رفاه حال شهروندان و تقویت روحیه نشاط در بین آنان نسبت به نصب آب نماهای متحرک در بوستانهای کوشاسنگ و سبزه میدان تلاش تا بوستان های شهر به مجهزترین و جدیدترین امکانات روز مجهز شوند.

وی شاخصه های فنی این آب نماها را بسیار پیشرفته دانست و اظهار داشت: استفاده از نرم افزارهای کنترلی، تزئینات سیستم پرده آبی و نازلهای آب از نوع ثابت و متحرک از مشخصات اصلی این آب نماها است.

شهردار مرکز استان افزود: وجود جوانان پرشور و نشاط در شهر توجه ویژه شهرداری را بر نصب تجهیزات ورزشی و بدنسازی منعطف کرده و قرار است این تجهیزات در پارکهای کوشا سنگ و دیگر بوستانهای ساری نصب شود.

حجازی همچنین از افتتاح خانه گل در کمربندی ولیعصر با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و گفت: این اقدام در راستای زیباسازی معابر و فضای عمومی شهر صورت گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنانش از نصب مدرنترین تلویزیون شهری در بوستان سبزه میدان ساری خبر داد و افزود: ابعاد این تلویزیون ال ای دی شهری حدود ده متر مربع و 60 کیلوگرم وزن و عمر مفید آن حداقل 100 هزار ساعت است.

شهردار ساری گفت: این تلویزیون دارای سه رنگ اصلی آبی، سبز و قرمز بوده و تعداد رنگ های به کار رفته در آن بیش از 16 میلیون رنگ است.

شهر ساری مرکز استان مازندران بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 847277

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