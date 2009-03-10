عملیات روانی غرب ابتدا به دنبال نخبگان وخواص جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر بسیجی دکتر سید حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه برگزاری همایش عملیات روانی با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: موفقیت های انقلاب اسلامی ایران در مقابله با عملیات روانی با تکیه بر نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی غیرقابل انکار است.

وی با بیان اینکه امام خمینی فریاد گر آزادی و استقلال ملت ها بود و ملت ایران رهرو راه آن بزرگ فرزانه و شعائر آن است، افزود: ملت ایران توانست با تکیه بر آرمان های اسلامی و آزادگی، نظام شاهنشاهی را که از سوی آمریکا نیز حمایت می شد شکست دهد. بعد از آمریکا، جیره خوارانش تلاش بسیاری برای از حرکت انداختن انقلاب اسلامی و شعار امام خمینی کردند و همواره با استفاده از رسانه ها، گروهک ها و گروه های فکری سعی در تحقق این امر و زیر سئوال بردن افکار امام خمینی داشتند.

وی با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی ایران باعث بیداری ملت های آزاده جهان شد، یادآوری کرد که امروز جنگ روانی دشمن علیه نظام اسلامی ایران سخت تر از گذشته است چون آمریکا و همدستانش خود را در تمامی برنامه هایی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب پیاده کردند شکست خورده می بینند. بدین منظور دست به اقدام های قوی تری زده اند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به تلاش دنیای استکبار برای زیر سئوال بردن نظام اسلامی ایران از طریق نسبت دادن القابی همچون کشوری عقب افتاده و بی سواد، تصریح کرد: خوشبختانه درایت رهبری معظم انقلاب و تاکید ایشان بر تولید علم و جنبش نرم افزاری این توطئه دشمن را خنثی کرد اما این موضوع باعث نا امید شدن دشمن نشد و آنها نیز سعی کردند با زیر سئوال بردن امکانات دفاعی دستاوردهای علمی و هسته ای ما را برای حمله و تعرض به دیگر کشورها جلوه دهند و به دنبال آن هستند تا این ترس را در مردم جهان به خصوص درملت آمریکا ایجاد کنند که ما دشمن آنها هستیم.

وی همچنین موفقیت عملیات روانی جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای توحید و انسانیت خواند و گفت: امروز نمی‌توان ایران را در ذهن رسانه های جهانی و مدیران میانی کشورها متهم کرد.

سرلشکر فیروزآبادی تاکید کرد: به عنوان بالاترین مقام نظامی کشور اعلام می کنم که بیش از 10 سال است که رهبری معظم انقلاب به بنده ابلاغ فرموده اند که جمهوری اسلامی ایران با همه همسایگان خود دوست است و امکانات نظامی ما تنها متوجه کمین اسرائیلی ها، آمریکایی ها، انگلیسی ها و کسانی که قصد تعرض به این کشور را دارند، است.

وی موفقیت های عملیات روانی جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای توحید و انسانیت خواند و ادامه داد: تکیه بر این عوامل باعث شده تا جمهوری اسلامی ایران هر روز در همه سنگرهای جهانی برای مقابله با عملیات روانی دشمن پیروز شده و آنها را فتح نماید. امروز ایران قابل متهم کردن در ذهن رسانه های جهانی و مدیران میانی کشورها نیست.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: به آمریکا و دنیای غرب اعلام می کنم که آنها قادر نیستند که پیروزی های انقلاب اسلامی را برگردانند چون اساس این پیروزی ها مربوط به گیرنده های فکری انسانها و مبنای آن توحید و انسانیت است لذا عملیات روانی آنان قطعا با شکست مواجه خواهد شد.

فیروزآبادی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که به تهدیدات دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و سطح آنان را جویا شد اینچنین پاسخ داد: آمریکایی ها تجهیزات نظامی فراوانی دارند واز آموزش های پیچیده نظامی، کالج های نظامی فراوانی برخوردارند و همه اینها در خدمت فرهنگ جنگ طلبی آمریکا کار می کند. البته کار آنها، کاری علمی و قوی است اما مطمئنا هر سلاح قوی را در هر جبهه ای نمی توان پیروز دانست.

وی با بیان اینکه در طی 25 سال ماموریت خود هیچ گاه به یاد ندارم که شبی را بدون تهدید دشمن خوابیده باشم، اظهار داشت: آنها پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران همواره به دنبال آن هستند تا انقلاب و رهبران اسلامی آن را نابود کنند. آنها درست می گویند واقعا این را می خواهند اما خدا نمی خواهد.

سرلشکر فیروزآبادی خاطر نشان کرد: همین تداوم تهدیدات دشمن باعث شده تا نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران هر روز به فکر تجهیزات، آمادگی بیشتر، تحقیق و پژوهش باشند تا بتوانند با قوت بیشتری در برابر تهدیدات بایستند. همین الان هم آنها می خواهند که جمهوری اسلامی ایران وجود خارجی نداشته باشد چون قطعا دموکرات ها نیز با جمهوری خواهان تفاوتی ندارند اما وقتی به اطلاعات خود رجوع می کنند می بینند که نمی توانند هزینه حمله به جمهوری اسلامی ایران را بپردازند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه آمریکا قادر به حمله ایران نخواهد بود گفت: آنها می دانند در این صورت ملت ایران ضربه ای را به آنها وارد خواهد آورد که هیچ گاه قادر به از یاد بردن آن نخواهند بود.

وی در پایان در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید در حال حاضر چه بخشی از جامعه ما مورد هجوم عملیات روانی دشمن قرار دارد، خاطر نشان کرد: عملیات های روانی معمولا به دنبال اقشار آسیب پذیرتر جامعه و جاهایی هستند که زودتر به نتیجه برسند اما در حال حاضر عملیات روانی غرب ابتدا به دنبال نخبگان وخواص جمهوری اسلامی ایران از طریق سخنرانی های خارجی و گرفتن نظرات آنان است و در ثانی به دنبال جوانان از طریق کشاندن آنان به بی طرفی یعنی عدم طرفداری از انقلاب و در نهایت کشاندن جوانان به سمت خود است که خوشبختانه این استراتژی آنها نیز با شکست مواجه شده است.