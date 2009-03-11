اداره میراث فرهنگی غرب استان تهران نیازمند ارتقا سازمانی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کریم چناری صبح چهارشنبه در جمع مدیران شهرستان کرج اظهار داشت: ارتقا سازمانی اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی غرب استان تهران در دستور کار قگرفته و هرچه سریعتر این امر باید تحقق پیدا کند.

وی افزود: در حال حاضر این سازمان به مرکزیت کرج در حال خدمات رسانی به گردشگران، هنرمندان صنایع دستی، علاقمندان به میراث فرهنگی و شهروندان است و باید با افزایش حیطه وظایف و اختیارات و اعتبارات قدرت مانور در شهرستان های غرب استان تهران افزایش داد.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین یکی از روستاهای بخش آسارا به زودی به عنوان شهر معرفی شده و شهرداری و سایر دستگاه های مربوطه در این شهر مستقر می شود.

وی عنوان کرد: امید می رود با ارتقا ساختاری این روستا به شهر هرچه سریعتر بخشی از مشکلات ساکنان این منطقه و بسیاری از مسافران و گردشگران که از این روستاها و جاده زیبای چالوس استفاده می کنند، برطرف شود.