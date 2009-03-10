حجتالاسلام علیرضا اعرافی قبل از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری چهاردهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که ریشه اهانتهای غربیها به قرآن و پیامبر(ص) در چیست، گفت: انقلاب اسلامی ایران بیداری اسلامی را در جهان توسعه و عمق بخشیده است و نمونه آن را در حوادث غزه و لبنان شاهد بودیم.
وی تأکید کرد: دشمنان برای مقابله با خیزش و بیداری اسلامی درصدد هستند تا نقطههای محوری و کانونی را که قرآن و پیامبر(ص) هستند، هدف قرار دهند.
حجتالاسلام اعرافی با بیان اینکه ایجاد تفرقه مذهبی از رویکردهای دشمنان در این زمینه است، تصریح کرد: دشمنان به طور دائم به دنبال ایجاد تفرقههای مذهبی هستند و آن را در تمامی نقاط دنیا پیگیری میکنند.
رئیس جامعة المصطفی العالمیه(ص) با اشاره به برگزاری المپیادهای بینالمللی قرآنی افزود: حرکتهای قرآنی به ویِژه با بعد بینالمللی میتواند راهبردهای آنان را خنثی کند.
حجتالاسلام اعرافی تأکید کرد: همه مراکز علمی و دینی در جهان اسلام باید به موضوع وحدت توجه داشته باشند و بهترین راه برای وحدت و افزایش بیداری اسلامی توجه به قرآن است، زیرا اگر جوانان ما در دنیای اسلام با قرآن آشنا شوند، قطعاً در مسیر درستی گام برخواهند داشت.
وی اظهار داشت: روشن است که قرآن و پیامبر مهمترین ملاک و محور وحدت امت اسلامی است و جامعة المصطفی العالمیه(ص) هم به دلیل اینکه به وحدت میاندیشد، طبیعی است که به موضوعات وحدت آفرین توجه داشته باشد.
حجتالاسلام اعرافی عنوان کرد: جامعة المصطفی العالمیه(ص) اهتمام ویژهای به بحث آموزش و پژوهش و مسائل فرهنگی طلاب خارجی دارد و در همه مدارس تحت پوشش رشتههای علوم قرآنی و تفسیری بیشترین طلبه را دارد و تنها در مدرسه امام(ره) 400 طلبه در این رشته مشغول تحصیل هستند.
وی افزود: آمار و ارقام بسیار خوشحال کنندهای از توجه طلاب خارجی به مسائل قرآنی در جامعة المصطفی(ص) وجود دارد و اداره کل قرآن و حدیث جامعة المصطفی هم به صورت گستردهای به فعالیتهای قرآنی و فرهنگی میپردازد و برگزاری این المپیاد توسط اداره کل قرآن و حدیث نشانه اهتمام به این موضوع است.
حجتالاسلام اعرافی عنوان کرد: اهتمام به قرآن و پیامبر(ص) با وجود وسعت فعالیتها هنوز هم کم است، البته در بازدیدهایی که از دیگر کشورها داشتهام، مشخص شد که تعداد حفاظ و قراء و نسبت آنها به تعداد دانشجویان و توجه به رشتههای علوم قرآنی در جامعة المصطفی(ص) به مراتب بیشتر از دانشگاهها و مراکز علمی دنیاست.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس جامعة المصطفی العالمیه(ص) گفت: غرب در برابر بیداری اسلامی که توسط انقلاب اسلامی ایران در جهان ایجاد شده است، احساس عجز میکند و برگزاری المپیادهای قرآنی با بعد بینالمللی این بیداری را افزایش میدهد.
حجتالاسلام علیرضا اعرافی قبل از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری چهاردهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که ریشه اهانتهای غربیها به قرآن و پیامبر(ص) در چیست، گفت: انقلاب اسلامی ایران بیداری اسلامی را در جهان توسعه و عمق بخشیده است و نمونه آن را در حوادث غزه و لبنان شاهد بودیم.
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