40 زندانی در زادگاه های اسطوره های ورزش ایران آزاد می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه میلاد رسول اکرم (ص) وحضرت امام جعفر صادق (ع) و عید باستانی نوروز، جشن خداحافظی چهار قهرمان نامی ایران شب گذشته در مجموعه ورزشی آزادی و با حضور مسئولان سازمان تربیت تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک و قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی کشور برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در حاشیه این مراسم مقرر شد 40 تن از زندانیان ناشی از جرایم غیرعمد که به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه در شهرهای محل سکونت این چهار قهرمان در بند هستند آزاد شده و در آستانه سال نو به آغوش خانواده های خود بازگردند.

10 زندانی از کرج محل سکونت علیرضا حیدری، 10 زندانی از تهران محل سکونت هادی ساعی و 20 زندانی از اردبیل محل سکونت علی دایی و حسین رضا زاده آزاد خواهند شد.