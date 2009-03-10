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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۰۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مطبوعات محلی لرستان در جشنواره مطبوعات غرب کشور برگزیده شدند

مطبوعات محلی لرستان در جشنواره مطبوعات غرب کشور برگزیده شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان از برگزیده شدن مطبوعات محلی لرستان در پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های غرب کشور خبر داد.

سید عارف علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: در بخش صفحه آرایی "محمد رضا محمودوند" به عنوان نفر سوم از نشریه صدای ملت، در بخش طنز "محمد معظمی گودرزی" از نشریه پیغام بروجرد نفر دوم، در بخش عکس، "سعید سروش" از نشریه سیمره نفر سوم و در بخش کاریکاتور "شهرام کاظمی ذهابی" از آفتاب لرستان سوم شدند.

وی تصریح کرد: همچنین در بخش تیتر،"حامد احمدی" از آفتاب لرستان نفر اول و "منیر یاراحمدی" از نشریه صدای ملت نفر دوم و در بخش خبر نیز "مونا مرادی" از بهار بروجرد مقام دوم را از آن خود کرند.

به گزارش مهر، پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای غرب کشور با حضور استانهای کرمانشاه، ایلام، کردستان، لرستان و همدان در اسفندماه سال جاری در محل تالار وحدت کرمانشاه برگزار شد.

کد مطلب 847300

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