پنج هزار زائر به سرزمین نور اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ پاسدار سید محمود حسینی رئیس ستاد راهیان نور ناحیه با اشاره به استقبال جوانان و نوجوانان برای زیارت مشهد شهیدان گفت: اولین اعزام 24 اسفندماه خواهد بود که طی مراسم نمادین زائران اعزام خواهند شد.

سردار حسینی از اعزام هشت دوره توسط ناحیه مالک اشتر خبر داد و تأکید کرد: این روند تا نیمه فروردین ماه 88 ادامه خواهد داشت و فعالیت ناحیه مالک اشتر در خصوص اعزام کاروانها به صورت متمرکز و غیرمتمرکز انجام می شود.

رئیس ستاد راهیان نور ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر، راهیان نور را حرکتی فرهنگی و ملی خواند و افزود: انتظار می رود دولتمردان در خصوص راهیان نور اقدامات جدی تری انجام دهند تا این حرکت پلی میان نسل گذشته و امروز باشد.

سردار حسینی در پایان یادآور شد: تمامی معاونت های ناحیه جهت هر چه باشکوه تر برگزار شدن اعزام راهیان نور بسیج شده اند و انتظار می رود زائران نیز در این خصوص ما را یاری کنند.

