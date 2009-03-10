  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۲۰

به همت بسیج ناحیه مالک اشتر؛

پنج هزار زائر به سرزمین نور اعزام می شوند

پنج هزار زائر به سرزمین نور اعزام می شوند

در آستانه سال جدید بیش از پنج هزار زائر جهت بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور به همت ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر تهران اعزام می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ پاسدار سید محمود حسینی رئیس ستاد راهیان نور ناحیه با اشاره به استقبال جوانان و نوجوانان برای زیارت مشهد شهیدان گفت: اولین اعزام 24 اسفندماه خواهد بود که طی مراسم نمادین زائران اعزام خواهند شد.

سردار حسینی از اعزام هشت دوره توسط ناحیه مالک اشتر خبر داد و تأکید کرد: این روند تا نیمه فروردین ماه 88 ادامه خواهد داشت و فعالیت ناحیه مالک اشتر در خصوص اعزام کاروانها به صورت متمرکز و غیرمتمرکز انجام می شود.

رئیس ستاد راهیان نور ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر، راهیان نور را حرکتی فرهنگی و ملی خواند و افزود: انتظار می رود دولتمردان در خصوص راهیان نور اقدامات جدی تری انجام دهند تا این حرکت پلی میان نسل گذشته و امروز باشد.

سردار حسینی در پایان یادآور شد: تمامی معاونت های ناحیه جهت هر چه باشکوه تر برگزار شدن اعزام راهیان نور بسیج شده اند و انتظار می رود زائران نیز در این خصوص ما را یاری کنند.

کد مطلب 847304

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها