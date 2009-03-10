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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۳۸

نرخ اقلام مصرفی در بازار شب عید استان فارس اعلام شد

نرخ اقلام مصرفی در بازار شب عید استان فارس اعلام شد

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اصناف سازمان بازرگانی استان فارس نرخ اقلام خوراکی مصرفی مردم در بازار شب عید امسال استان فارس را تشریح کرد.

مهراب زارع پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با بیان اینکه سازمان بازرگانی در بحث تنظیم بازار، روغن، شیر یارانه ای و اقلامی از این قبیل را مد نظر قرار داده و با قیمتهای مناسب در نمایشگاه فروش بهاره و واحدهای صنفی طرح تنظیم بازار عرضه کرده است، افزود: در خصوص شیر یارانه ای با توجه به حضور میهمانان نوروزی 189هزار لیتر شیر به سهمیه قبلی فارس اضافه شده که امروز 555هزار لیتر در سطح استان توزیع می شود و قیمت آن نیز دو هزار و 500 ریال تعیین شده است.

وی اضافه کرد: نرخ فروش هر حلب روغن 4.5 کیلویی در طرح تنظیم بازار چهار هزار و 449تومان، برنج اروگوئه ای هر کیلو 720تومان و مرغ منجمد دو هزار و 200تومان است.

رئیس اداره اصناف سازمان بازرگانی استان فارس عنوان کرد: گوشت گوساله و گوسفند منجمد با نرخ مصوب در شیراز عرضه می شود که شامل قیمت ران در شیراز پنج هزار و 450 تومان و در شهرستانها پنج هزار و 500تومان، سردست در شیراز پنج هزار و 150تومان در شیراز و در شهرستانها پنج هزار و 300تومان، گردن چهار هزار و 800 تومان در مرکز استان و در سایر شهرستانها چهار هزار و 850 تومان و همچنین گوشت به صورت مخلوط نیز در شیراز پنج هزار و 250تومان و در شهرستانها پنج هزار و 300تومان و مرغ منجمد نیز دو هزار و 200 تومان در شیراز و دو هزار و 250تومان در شهرستانها است.

زارع پیشه عنوان کرد: در طرح تنظیم بازار یک هزار و 571 تن برنج تایلندی و 395 تن روغن وارد بازار و توزیع شده و مرغ منجمد نیز روزانه سه تن در نمایشگاه بهاره و مابقی نیز در واحدهای صنفی این طرح در سطح بازار عرضه می شود ضمن اینکه روزانه 10هزار لیتر شیر، دو هزار حلب روغن و 15تن برنج اروگوئه ای نیز در نمایشگاه در دسترس مردم قرار می گیرد.

کد مطلب 847308

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