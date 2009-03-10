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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۱۸

گناوه ایها ساحل شهرشان را پاکسازی کردند

گناوه ایها ساحل شهرشان را پاکسازی کردند

بوشهر - خبرگزاری مهر: طی برنامه ای ظهر امروز دانش آموزان ، بسیجیان و اعضای جمعیت هلال احمر در کنار مسئولان و کارکنان ادارات و نهادهای دولتی این شهرستان اقدام به پاکسازی ساحل بندر گناوه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در گناوه، رئیس اداره حفاظت محیط زیست گناوه در حاشیه برگزاری این برنامه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه پاکسازی و زییاسازی شهر توسط یک دستگاه ازجمله شهرداری و محیط زیست امکان پذیر نیست و به مشارکت همه مردم نیاز است، افزود: ساحل و آب های ساحلی بعنوان یکی از منابع مهم ملی نیازمند توجه ویژه است و هرگونه آلودگی می تواند علاوه بر مخدوش کردن فضا و چهره این ساحل، حیات آبزیان را با خطر مواجه کند.

رمضان پورعسکری افزود: با توجه به اینکه سالانه بیش از یک میلیون گردشگر و مسافر از اقصی نقاط کشور را به خود جذب می کند، مشارکت همه مردم در پاکسازی و حفظ محیط زیست این مکان تفریحی و دیدنی ضروری است.

وی اظهار داشت: براساس مصوبات ستاد تسهیلات سفر و هماهنگی این ستاد با این اداره و باهدف ترویج فرهنگ زییاسازی شهر بمنظور استقبال از میهمانان نوروزی پاکسازی عمومی ساحل انجام شده است.

کد مطلب 847311

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