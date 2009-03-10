  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۱۴

براساس اعلام وزارت جهاد؛

گوشت مرغ منجمد کیلویی 20 هزار ریال عرضه می شود

گوشت مرغ منجمد کیلویی 20 هزار ریال عرضه می شود

وزارت جهاد کشاورزی، قیمت عرضه هر کیلوگرم گوشت مرغ منجمد به مصرف کنندگان را 20 هزار ریال اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، بر اساس تصمیم اتخاذ شده در ستاد تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی و به منظور اجرای برنامه های تنظیم بازار گوشت مرغ و قرمز و نیز جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها، عرضه هر کیلوگرم گوشت مرغ منجمد به مصرف کنندگان در سراسر کشور به قیمت 20 هزار ریال صورت خواهد پذیرفت.

بر پایه این گزارش، قیمت عمده فروش گوشت مرغ منجمد در سردخانه های شرکت پشتیبانی امور دام به قرار هر کیلوگرم 19 هزار ریال خواهد بود.

همچنین در شهرستانهایی که شرکت پشتیبانی امور دام فاقد سردخانه ملکی و استیجاری است، به منظور پوشش هزینه های حمل از سردخانه تا شهرستان و افت بین راهی، افزایش حداکثر تا 500 ریال به نرخ عرضه در مرکز استان بلامانع است، به طوریکه قیمت عرضه به مصرف کنندگان حداکثر 20 هزار و 500 ریال خواهد بود.

 

کد مطلب 847314

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها