گوشت مرغ منجمد کیلویی 20 هزار ریال عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، بر اساس تصمیم اتخاذ شده در ستاد تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی و به منظور اجرای برنامه های تنظیم بازار گوشت مرغ و قرمز و نیز جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها، عرضه هر کیلوگرم گوشت مرغ منجمد به مصرف کنندگان در سراسر کشور به قیمت 20 هزار ریال صورت خواهد پذیرفت.

بر پایه این گزارش، قیمت عمده فروش گوشت مرغ منجمد در سردخانه های شرکت پشتیبانی امور دام به قرار هر کیلوگرم 19 هزار ریال خواهد بود.

همچنین در شهرستانهایی که شرکت پشتیبانی امور دام فاقد سردخانه ملکی و استیجاری است، به منظور پوشش هزینه های حمل از سردخانه تا شهرستان و افت بین راهی، افزایش حداکثر تا 500 ریال به نرخ عرضه در مرکز استان بلامانع است، به طوریکه قیمت عرضه به مصرف کنندگان حداکثر 20 هزار و 500 ریال خواهد بود.