تصویر روز نجوم، تصویری از تقابل دو سحابی زیبا

به گزارش خبرگزاری مهر، در فاصله ای برابر هزار و 500 سال نوری در میان یکی از مشهورترین صورت های فلکی سحابی اوریون و سحابی سر اسب در برابر یکدیگر قرار گرفته اند.

تصویر این تقابل به عنوان تصویر روز نجوم 10 مارچ 2009 توسط تلسکوپی کوچک به ثبت رسیده است. منطقه باشکوه درخشان در تصویر سحابی اوریون با نام علمی aka M42 است که در قسمت راست و بالای تصویر قرار گرفته است.

سحابی اوریون- سر اسب

بلافاصله در قسمت چپ سحابی نقطه ای آبی فام با نام غیر رسمی مرد دونده قرار گرفته که سحابی را تحت تأثیر نور خود قرار داده است. سحابی سر اسب نیز به شکل ابری تیره رنگ در میان درخششی سرخ رنگ در چپ و پایین تصویر دیده می شود.

ستاره آلنیتاک شرقی ترین ستاره کمربند اوریون است که در چپ سحابی سر اسب واقع شده و در زیر آن نیز سحابی شعله با ابرهایی از تشعشعات درخشان و غبارهای تیره قرار گرفته است. باریکه های درخشان و نافذ گاز هیدروژن نیز به راحتی و در محدوده میان این دو سحابی قابل ردیابی هستند.