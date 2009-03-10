کانونهای مساجد باید به سوی کیفیت بخشی برنامه ها پیش روند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رضا دینی ظهر امروز در جمع مدیران کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان، تعداد کانون‌های فرهنگی استان را 115کانون و تعداد مساجد استان را هزار مسجد عنوان کرد و افزود: هدف اصلی، پرداختن به کیفیت در کانون‌ها است و بودجه تخصیص یافته به کانون‌های فرهنگی مساجد، 400 میلیون تومان بوده است.

وی اعتبار هزینه شده دربخش فرهنگی ارشاد را 130 میلیون تومان عنوان کرد و یادآور شد: بودجه کانونهای مساجد، نسبت به بودجه فرهنگی استان، قابل توجه است، هرچند بودجه کانون‌ها کافی نمی‌باشد.

دینی با بیان این مطلب که ساختار نظام اداری کشور به گونه‌ای است که اگر کار ارزنده ای صورت گیرد قطعاً حمایت می‌شود، افزود: کارهایی که ارائه می‌شود باید از حالت قشری، سطحی و ظاهری درآمده و به صورت عمیق ارائه شود درکشوری که حکومت، اسلامی است و تمام احکام آن بر مبنای قوانین اسلامی تدوین می شود، باید محتوای فرهنگی مسجد محور بوده و با توجه به شتاب کمی و کیفی کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد در‌ آینده نه چندان دور، می‌توان فعالیت‌های بیشتری را به کانون‌ها سپرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، افزود: مدیران کانون‌ها نباید صرفابه تعداد اعضا کنونی و بودجه تخصیصی اکتفا نمایند، بلکه با در نظر گرفتن ظرفیت کانون‌ها، هر کانون را به صورت اداره کل ارشاد منطقه خود را در آورده‌ و کارهای تاثیرگذاری انجام دهند.

دینی با اشاره به اینکه در طول سال‌های اخیر، به ویژه در ایام دهه بزرگداشت کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد با انجام کارهای تبلیغی، سعی شده است ظرفیت کانون‌ها هرچه بیشتر به مردم شناسایی شود، افزود: این کانون‌ها باید جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا کنند.

همچنین در این جلسه، مسئول کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان گفت: در دولت نهم، در راستای تخصیص بودجه به کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد گام‌های بزرگی برداشته شده است و شعار مسجد محوری دولت نهم به طور بارز، خود را نشان می دهد.

امرالله حسنی مراکز مجری تلاوت نور را 4400 مرکز عنوان کرد و گفت: 400مرکز مجری طرح تفسیر همراه، شش مرکز خانه نور و 40 هسته پژوهشی، مشغول فعالیت درسطح کانون‌ها هستند.

وی با اشاره به تشکیل کانون‌های تخصصی درسطح کانون‌ها، ادامه داد: ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، جهت حذف موازی کاری در استان‌ها، کانون‌هایی تخصصی ایجاد کرده که در این راستا چهار کانون تخصصی قرآن و نماز، پژوهش و مهدویت در سطح استان تشکیل شده است.

حسنی عناوین برنامه‌های پیشنهادی دبیرخانه‌ کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، طی سال 88 را برگزاری کارگاه‌های آموزشی تدبیر در قرآن، اجرای طرح تصحیح قرائت نماز، اجرای طرح آیه‌های زندگی، اجرای طرح هنر در قرآن، همایش بررسی اندیشه‌های شهید مطهری، اجرای طرح ابرار، برگزاری کلاس‌های آموزشی مهدویت، آموزش خبرنگاری، ایجاد پایگاه‌های آموزش داستان نویسی و برگزاری جشنواره‌های هفتگانه اعلام کرد.