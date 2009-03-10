مصرف آرد بوشهری ها سه کیلوگرم بیشتر از سرانه کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر در دیلم ، بعد از ظهر امروز حیدر پولادی در نشست کمیسیون تنظیم بازار این شهرستان افزود: مصرف 10 کیلوگرم آرد برای هر نفر در استان بوشهر نشان از سوء مدیریت مصرف به ویژه در پخت نان است.

وی اضافه کرد: البته بخشی نیز به نامرغوب بودن آرد و شرایط آب و هوایی نامناسب فصل تابستان در این منطقه گرمسیری مربوط می شود.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه استان بوشهر با بیان اینکه باید با کیفیت بخشیدن به نان تولیدی، این رقم کاهش یابد، خواستار نظارت جدی بر کار نانوایی ها شد تا از هدر رفتن سرمایه ملی که در یارانه نان هزینه می شود، پیشگیری شود .

فرماندار شهرستان دیلم نیز در ادامه گفت: در ایام نوروز که تقاضا برای کالاهای اساسی از جمله میوه و مواد غذایی افزایش می یابد بازرسان باید کنترل و نظارت دقیقی بر بازار داشته باشند تا به مردم اجحاف نشود.

عبدالله ستارپناهی با اشار به جمعیت بی شمار مسافران نوروزی که در ایام تعطیلات نوروز وارد این شهرستان می شوند، اظهار داشت: مایحتاجی نظیر سوخت وسایل نقلیه باید به حد کافی در شهرستان وجود داشته باشد تا مسافران و گردشگران که از اقصی نقاط کشور به این منطقه سفر می کنند با مشکل مواجه نشوند .

بندر دیلم در شمالی ترین نقطه استان بوشهر قرار دارد.