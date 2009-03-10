بندیکت شانزدهم تبعیض علیه مهاجران را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز، پاپ بندیکت شانزدهم دیروز دوشنبه 19 اسفند ماه عدم تساهل و تبعیض را محکوم کرد و از شهروندان رم خواست نسبت به مهاجران خارجی رویکرد بهتری داشته باشند. بندیکت پس از پل ششم و ژان پل دوم سومین پاپی است که در جلسه شورای شهر رم شرکت کرد.

در میان مردمی که برای استقبال از رهبرکاتولیکهای جهان آمده بودند یک گروه از کودکان کولی پرچمی را با شعار ضد نژادپرستی بلند کرده بودند.

جیانی آلمانو شهردار رم، پس از انتخابات یک سال پیش به‌شدت با جرایم و مهاجرت غیرقانونی مبارزه کرده است. این در حالی است که اخیراً مجموعه اتفاقات پایتخت را به مهاجران نسبت می‌دهند.

پاپ مستقیماً به رویدادهای اخیر اشاره نکرد اما به جای آن تعبیر " اپیزودهایی از خشونت که نشان دهنده ناآرامی عمیق هستند " را به کار برد و گفت: شهر ما چون سایر ایتالیا و بشریت به طول کل با چالشهای بی‌سابقه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مواجه است.

رم با افرادی پر می‌شود که متعلق به سنتهای فرهنگی و دینی مختلف هستند.

آخرین دیدار پاپی از ساختمان شهرداری رم به ژان پل دوم در سال 1998 مربوط می‌شود. رابطه واتیکان و شهر رم پس از خاتمه حکمرانی پاپی و شکل گیری ایتالیای واحد در سال 1870 قدری غامض شده است.

روابط میان ایتالیا و مقر پاپ براساس قرارداد لاتران در سال 1929 شکل گرفته است که روابط میان دو دولت را تعریف کرده است. این درحالی است که ساکنان سکولار و حتی ضد شخصیتهای دینی همواره از نفوذ واتیکان در امور داخلی ایتالیا ابراز انزجار می‌کنند.