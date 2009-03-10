اجلاس پنجم خبرگان رهبری؛ توسعه نگاه راهبردی خبرگان به مسائل اصلی کشور

به گزارش مهر، برگزاری اجلاس پنجم چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری و انتخاب مجدد آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری می تواند حامل این پیام باشد که مسیر و رویکرد مجلس چهارم، شکل گرفته و کاملا تثبیت شده و مسیری که خبرگان در سال 1386 با انتخاب هاشمی رفسنجانی برای این نهاد، برگزیدند، همچنان ادامه خواهد یافت.

در دوره های قبلی مجلس خبرگان، مباحث منتشر شده از جلسات این نهاد، معمولا معطوف به نظریه های کلامی در خصوص ولایت فقیه و حکومت اسلامی و مباحث کلان تئوریک این چنینی بوده است، اما شاهد هستیم در دور چهارم مجلس خبرگان- که مصادف با دهه چهارم انقلاب اسلامی نیز است-این نهاد عالی استراتژیک و نظارتی به مسائل روز و مبتلای کشور نیز ورود دقیقی کرده است، در عین حال مباحث کلامی نیز همچنان مورد توجه خبرگان ملت است.

توسعه و گسترش نگاه نمایندگان مجلس خبرگان به مسائل کشور یکی از پدیده های دوره چهارم مجلس خبرگان است، این رویکرد ویژه می تواند شائبه غیرفعال بودن این نهاد را که مکرر از سوی مخالفان نظام تبلیغ می شود را خنثی کند

در اجلاس چهارم خبرگان چهارم (شهریور 87) شاهد ورود" پیشتازانه" خبرگان رهبری به موضوع حساس یارانه ها و طرح تحول اقتصادی بودیم که این مباحث در اجلاس پنجم نیز ادامه یافت و قابل پیش بینی است که خبرگان بازهم موضوعات حساس و خاص چون اقتصاد، تورم و لزوم افزایش کارآمدی نظام اسلامی را دنبال کنند.

این توسعه وگسترش نگاه نمایندگان مجلس خبرگان به مسائل کشوریکی از پدیده های دوره چهارم مجلس خبرگان است، این رویکرد ویژه می تواند شائبه غیرفعال بودن این نهاد را که مکرر از سوی مخالفان نظام تبلیغ می شود را خنثی کند.

مجلس خبرگان به دلیل حضور مجتهدان تراز اول و علمای بلاد از سراسر کشور، فرصتی استراتژیک برای مدیریت کشور است، از این رو که اگر اعضای مجلس خبرگان با کمبودها، مشکلات و ظرفیت های کشور به صورت "تخصصی" و نه "کلی و کلان" آشنا شوند، زمینه بهتری برای انجام وظایف خود خواهند داشت، ضمن اینکه آشنایی کامل خبرگان رهبری با مسائل اصلی کشور باعث خواهد شد، تعامل مناسب تری بین علما و روحانیون و نخبگان کشور ایجاد شود.

به گزارش مهر، تکمیل آیین نامه داخلی مجلس خبرگان -که قانونا بر عهده خود نمایندگان خبرگان است- می تواند زمینه ساز فعال شدن هر چه بیشتر مجلس خبرگان در کنار سایر قوا و نهادهای نظام جمهوری اسلامی باشد، همچنین مباحثی چون "افزایش تعداد برگزاری جلسات، تغییر رویه انتشار اخبار داخلی این مجلس،ارتباط بیشتر با افکار عمومی، رسانه ها و ..." می تواند ازسرفصل های تحولات در آیین نامه داخلی مجلس خبرگان باشد.

به نظر می رسد " تقویت رسانه ای این نهاد استراتژیک کشور" یکی از اولویت های مهم مجلس خبرگان است و وظیفه ای است که باید دبیرخانه محترم این نهاد توجه بیشتری به آن مبذول دارد و رسانه ها نیز نگاه خود به این نهاد را تجدید کنند.