طرح ارتقاء رضایت عمومی و نشاط اجتماعی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که به ریاست صادق محصولی رئیس شورا وبا حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسؤولان نهادهای فرهنگی ، اجتماعی وانتظامی کشور برگزار شد ، سیاست ها و اهداف کلان طرح ارتقاء رضایت عمومی و نشاط اجتماعی درراستای بسط رضایت عمومی و ارتقاء نشاط و شادابی حقیقی و پایدار درحوزه فردی و اجتماعی و درچارچوب اصول وارزش های اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شورای اجتماعی کشور در ادامه بررسی این طرح ، تشکیل کارگروهی ویژه با عضویت سازمان ها و نهادهای ذی ربط را به تصویب رساند که دبیر شورای اجتماعی کشور ریاست آن را بر عهده خواهد داشت.

دریافت و بررسی مستمر نظرات کارشناسان و صاحبنظران و نیز استفاده از نتایج نظر سنجی های مردمی ، بررسی و اولویت بندی برنامه های پیشنهادی دستگاه ها و نهادها، پیگیری مصوبات، تدوین شاخص های رضایت عمومی و نشاط اجتماعی، ارزیابی عملکرد دستگاهی و استان ها و اتخاذ تدابیر حمایتی از برنامه ها ، از مهم ترین وظایف این کارگروه می باشد.

همچنین این کارگروه موظف است با تشکیل مستمر و منظم جلسات با حضور اعضا و نیز سایر کارشناسان و صاحبنظران مدعو ، نتایج اقدامات خود را به شورای اجتماعی کشور ارائه دهد .

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ( بهزیستی ) ، وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری ، وزارت اطلاعات ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ، صدا و سیما ، نیروی انتظامی ، نیروی مقاومت بسیج و شهرداری تهران از اعضای اصلی این کارگروه هستند.

طرح ارتقاء رضایت عمومی و نشاط اجتماعی به دنبال رهنمودهای مقام وبا تصویب آن تمامی سازمان ها ، نهادها و رسانه های گروهی موظف خواهند بود راهکارهای پیش بینی شده برای ارتقای نشاط اجتماعی وجلوگیری ازاقدماتی که باعث یأس،اضطراب و نارضایتی مردم می شود را دنبال نمایند .