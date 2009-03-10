نظارت و بازرسی در ایام پایانی سال با جدیت دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی در یک نشست خبری با اشاره به برگزاری 400 نمایشگاه بهاره در سراسر کشور گفت: این نمایشگاهها که با استقبال گسترده مردم مواجه شده است، تا روز جمعه ادامه خواهد یافت، ضمن اینکه هماهنگی هایی به عمل آمده تا بعد از اتمام کار این نمایشگاهها، واحد بازرسی و نظارت شورای اصناف کشور فعالتر از گذشته عمل کرده و اجازه اجحاف به مصرف کنندگان را ندهد.

رئیس شورای اصناف کشور افزود: هم اکنون واحد نظارت و بازرسی اصناف، 1800 بازرس رسمی را در اختیار دارد که تائید و کارت بازرسی را دریافت کرده اند. البته تعداد 2400 بازرس افتخاری نیز شامل هیئت مدیره های اتحادیه ها در این سیستم مشغول به کار هستند.

وی تصریح کرد: درخواستهای جدی از این بازرسان صورت گرفته تا به نحوی کار بازرسی را به سرانجام رسانند که در ایام تعطیلات نوروز و ایام بعد از اتمام کار نمایشگاههای فروش بهاره، بر بازار نظارت داشته باشند تا حتی قیمتها تنزل یافته و به میزان منطقی رسد.

فراهانی همچنین در خصوص آخرین وضعیت اصلاح قانون نظام صنفی افزود: قانون نظام صنفی پس از نظرخواهی از اتحادیه ها در سطح شهرستانها، در جلسات کارشناسی در شورای اصناف کشور بررسی و مورد تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت به وزیر بازرگانی تحویل داده شد تا در جلسات هیئت دولت مورد تائید قرار گیرد و به مجلس ارسال شود.

وی تصریح کرد: قرار بر این است که این قانون در صحن علنی مجلس ارائه شود؛ اما هنوز این کار از سوی دولت صورت نگرفته است.

نوده فراهانی همچنین در خصوص اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سال 88 نیز گفت: هیچ تفاهم نامه ای مبنی بر اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سال 88 توسط اصناف با ارگانهای ذیربط به امضا نرسیده است.

وی ادامه داد: اما شورای اصناف کشور آموزش زیرمجموعه های خود برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده شروع خواهد کرد که بر این اساس 60 تا 70 هزار نفر مشمول بند الف مالیات بر ارزش افزوده شده و مورد آموزش قرار می گیرند.

فراهانی به امضای تفاهم نامه ای از سوی شورای اصناف کشور با وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه ارائه آموزشهای لازم برای گروههایی اشاره کرد که باید قانون مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کنند و گفت: در سال 88 برنامه ریزی شده که کلیه اعضای هیئت مدیره های اتحادیه ها و روسای مجامع امور صنفی به مدت 44 ساعت آموزش ببینند که از این رقم 20 ساعت آن آموزشهای مربوط به قانون نظام صنفی است که حتما در آن آزمون نیز وجود خواهد داشت.