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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۸:۵۰

ربیعی در گفتگو با مهر:

سرفاصله خط یک مترو در دو پنجشنبه آخر سال پنج دقیقه می‌شود

سرفاصله خط یک مترو در دو پنجشنبه آخر سال پنج دقیقه می‌شود

تمام قطارهای خط یک مترو تهران در دو پنجشنبه آخر سال، 22 و 29 اسفندماه، با فاصله پنج دقیقه به حرم مطهر می‌روند.

مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر تصریح کرد: در روزهای عادی و شلوغ، فاصله قطارهای خط یک از میرداماد تا شهرری 5 دقیقه و از شهرری تا حرم امام 8 دقیقه است.

جعفر ربیعی همچنین افزود: با توجه به اینکه روز تعطیل است و تنها شهروندانی که قصد عزیمت به بهشت زهرا را دارند بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند پیش بینی می شود هر هر دو پنج شنبه 2/3 میلیون سفر توسط مترو انجام شود که سهم هر پنج شنبه یک میلیون و 600 هزار نفر می شود.

مدیرعامل بهره برداری مترو بیان کرد: بهشت زهرا دو ایستگاه شاهد و حرم مطهر دارد و شهروندان میتوانند با توجه به مسیر خود یکی از دو ایستگاه را تعیین کنند. من به تمامی شهروندان که قصد رفتن به بهشت زهرا را دارند توصیه می کنم برای خلاصی از ترافیک با مترو در این مسیر تردد کنند. 

کد مطلب 847345

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