منیژه آرمین در این باره به خبرنگار مهر گفت: نهمین دوسالانه ملی سفال و سرامیک با هدف گسترش و ارتقای هنر سفالگری در سه بخش همایش، کارگاه آموزشی و نمایشگاه برپا میشود. دو بخش همایش و کارگاه آموزشی از روز سوم تا هشتم خرداد 88 در موزه هنرهای معاصر تهران و از روز نهم خردادماه نمایشگاه دوسالانه در سمنان برپا خواهد شد.
وی افزود: در بخش همایش 20 مقاله ارائه میشود که 10 مقاله را سفارش دادهایم و از میان مقالههای رسیده نیز 10 مقاله را برای همایش انتخاب خواهیم کرد. همچنین در برنامههایی با عنوان حلقه تفکر که به میزگرد اساتید اختصاص دارد، موضوعهایی چون رابطه سفال با معماری ایرانی، سفال و نقش آئینی و اساطیری، سفال و رواندرمانی و... مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دبیر دوسالانه نهم سفال و سرامیک با اشاره به برنامههای این دوسالانه گفت: تاکنون تمام برنامههای ما به خوبی و سرعت انجام شده و دوسالانه در زمان مقرر برگزار خواهد شد. این برای اولین بار است دوسالانه با همکاری انجمن هنرمندان سفالگر معاصر ایران برگزار میشود که کمکهای انجمن نیز در برپایی هرچه بهتر این دوسالانه قابل توجه است.
آرمین در پایان گفت: هدف اصلی ما در این دوسالانه معرفی ابعاد گسترده سفال هنری و معاصر است تا دیدگاههای فرهیختگان را برای رسیدن به حوزه اندیشه در سفال معاصر را جمعآوری کنیم.
نهمین دوسالانه ملی سفال و سرامیک از نهم خرداد تا هفتم تیرماه سال آینده در شهر سمنان به همت دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد با همکاری انجمن هنرمندان سفالگر معاصر ایران و مشارکت اداره کل ارشاد استان سمنان برگزار می شود.
نظر شما