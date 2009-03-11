برقعی درباره زمان فیلمبرداری دومین فیلم خود به خبرنگار مهر گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده پیش‌تولید پنجم فروردین شروع می‌شود و با انتخاب عوامل و بازیگران 10 اردیبهشت فیلم در تهران کلید می‌خورد. "یک بازی ساده" فیلمی کمدی و مفرح است که برای جذب مخاطب گسترده ساخته می‌شود.

وی گفت: اولین فیلم من "سفر به شرق" برای مخاطب خاص ساخته شده بود و اکران محدود داشت. با "یک بازی ساده" می‌خواهم فضایی تازه را تجربه کنم و به عرصه‌ای‌ جذاب وارد شوم که تجربه زیادی در آن ندارم. داستان و جنس طنز "یک بازی ساده" برایم جذاب و شیرین است و فکر می‌کنم مخاطب هم با این فضا ارتباط برقرار کند.

فیلمنامه را حمیدرضا گرشاسبی بر اساس طرحی از رامبد جوان نوشته و فرهاد توحیدی بازنویسی نهایی آن را انجام می‌دهد. "یک بازی ساده" یک کمدی خانوادگی است و داستان خانواده‌ای را روایت می‌کند که در مسیر زندگی خود با اتفاق‌هایی تازه مواجه می‌شوند. این اتفاق‌ها موقعیت‌های طنز به وجود می‌آورد.

این کارگردان درباره مراحل فنی فیلم تلویزیونی "خاطره" گفت: موسیقی فیلم را سعید شبانی می‌سازد و صداگذاری را مهرشاد ملکوتی انجام می‌دهد. فیلم اواسط فروردین برای پخش آماده می‌شود.

برقعی پیش از این فیلم تلویزیونی "او شبیه گل داودی بود" و "وقتی سفر کردیم" را کارگردانی کرده است.