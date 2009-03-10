شورای امر به معروف عربستان توزیع کتابهای جابری را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، نمایشگاه بینالمللی کتاب ریاض که از 3 مارس ( 13 اسفندماه) به مدت ده روز فعالیتهای خود را آغاز کرده، مجالی برای جدال میان فرهیختگان به شمار میرود.
برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب ریاض زمینهای برای جدالهای فرهنگی شده است، به طوری که هر ساله نمایشگاه با محدودیتها و جمع آوری برخی از کتابها رو به رو میشود. این در حالی است که کمیته سازمانی نمایشگاه پیش از توزیع کتابها در نمایشگاه آنها را بررسی و تأیید میکند.
اما برخی از آثاری که از سوی کمیته سازمانی نمایشگاه مورد تأیید است، از سوی شورای امر به معروف و نهی از منکر عربستان تأیید نمیشود و این مشکلاتی را ایجاد میکند.
با توجه به استقبال زیاد شهروندان عربستان از کتابهای محمد عابد الجابری اندیشمند مراکشی در نمایشگاه امسال، در مورد خرید کتابهای او از سوی شورای فوق هشدار داده شد.
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