میزان بروز سل در گلستان بیش از میانگین برنامه چهارم است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده عصر سه شنبه در کمیته سلامت استان افزود: میزان کنونی بروز سل در استان 41.4 در یکصد هزار نفر است در حالیکه این میزان در برنامه چهارم 24 در یکصد هزار نفر پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: همچنین در سالهای اخیر با تلاشهای صورت گرفته میزان بروز بیماری سل در استان از 43 نفر در یکصد هزار به 41.4 درصد کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: کمبود مشارکت جامعه و دستگاهها برای درمان و پیشگیری، تنوع قومی، مهاجرپذیری، همجواری با کشورهای آسیای میانه و کمبود منابع آموزشی و اطلاع رسانی از جمله عوامی است که موجب شیوع بالای بیماری سل در استان شده است.

به گفته محمودزاده، با توجه به اینکه گلستان در رده استانهایی با شیوع بالای سل در کشور است، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه مجهز برای تشخیص بیماری سل نیاز است.

استاندار گلستان بیان داشت: شناسایی نقاط پرخطر بیماری سل و برنامه ریزی برای رفع آن از دیگر برنامه هایی است که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی یادآور شد: برای اینکه بتوانیم موضوع بهداشت را بیشتر و بهتر ترویح دهیم به آموزش و پیشگیری باید بهای بیشتری داده شود و امیدواریم با حمایت بخش های مربوطف بیماری سل در گلستان کاهش چشمگیری یابد.

648 نفر در گلستان مبتلا به بیماری سل هستند.