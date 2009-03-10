7500 روستای کشور جشن باسوادی برگزار کردند

به گزراش خبرنگار مهر در بوشهر، بعد از ظهر امروز علی وطنی در هشتمین نشست مدیران نهضت سوادآموزی منطقه دو کشور در بوشهر افزود: در همین راستا استان بوشهر با برگزاری جسن باسوادی در 400 روستای خود از استان ها برتر بشمار می رود.

وی با بیان اینکه هم اینک 96 درصد جمعیت زیر 30 سال کشور باسواد هستند، اظهار داشت: هم اکنون یک میلیون نفر از جمعیت زیر30 سال کشور بی سواد هستند که با برنامه ریزی های صورت گرفته درصدد هستیم در سال آینده این آمار را به حداقل برسانیم .

رئیس شورای برنامه ریزی منطقه دو کشور نیز گفت: در حال حاضر 5.5 درصد جمعیت محروم از سواد کشور در منطقه دو کشور زندگی می کنند.

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محمود رستگاری افزود: در این نشست دو روزه سعی خواهد شد در خصوص جلب مشارکت خیرین در امر سوادآموزی، تدوین برنامه سی امین سالگرد تاسیس نهضت سوادآموزی در سال آینده، اجرایی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص سوادآموزی و سیاستهای اجرایی نهضت سوادآموزی در سال 88 مورد بررسی قرار گیرد.وی یادآور شد: منطقه دو کشور شامل استانهای بوشهر، سمنان، قزوین، قم و یزد است که اکنون میانگین باسوادی در این منطقه 86.8 درصد است