استان کرمانشاه از نظر اجرای پروژه های عمرانی رتبه دهم کشوری را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمدحسین جوانمردی صبح چهارشنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان اظهار داشت: استان کرمانشاه از سال 84 تا 87 در خصوص جذب اعتبارات پروژه های به مرحله بهره برداری رسیده، با رقم یک هزار و485میلیارد و 381 میلیون تومان رتبه شانزدهم را در سطح کشور کسب کرده است.

وی این پروژه ها را در قالب پروژه های عمرانی با استفاده از اعتبارات ملی و استانی ذکر کرد و گفت: پروژه های تولیدی و اقتصادی و پروژه های مربوط به شهرداری ها نیز شامل این طرح ها و پروژه ها هستند.

جوانمردی همچنین رتبه دهم کشوری در خصوص جذب نسبت به اعتبار مصوب را نشان از توان و تلاش کلیه دستگاه های اجرایی استان دانست و گفت: زحمات مدیران زحمتکش و خدمتگزار استان در کارهای اجرایی موجب تحقق این مهم شده است و امیدواریم با برنامه ریزی های دقیق در سال آتی بتوانیم شرایط مناسبتری را در ارتقا میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی داشته باشیم.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه، اقدامات صورت گرفته در بحث ورزش استان را بسیار چشمگیر خواند و خاطرنشان کرد: کمتر از چهار سال اقداماتی صورت گرفته که بیش از صد در صد افزایش سرانه فضای ورزشی را داشتیم و این یک تحول برای استان است.

جوانمردی تصریح کرد: طرح جامع دهکده المپیک در حال نهایی شدن است و با استفاده از اعتبارات دولتی و بخش خصوصی در آینده تکمیل خواهد شد.

وی از مجموعه استخر این دهکده بعنوان یکی از بهترین و نادرترین استخرهای قهرمانی در دنیا نام برد و عنوان کرد: طی بازدیدی که رئیس سازمان تربیت بدنی از دهکده المپیک داشتند عنوان شد که این مجموعه استخرها جزء چهار یا پنجمین استخرهای قهرمانی جهان است.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: تربیت بدنی استان و مدیران دستگاه های مرتبط باید در خصوص ورزش روستاییان توجه ویژه ای داشته باشند زیرا استعدادهای خوب و بالقوه ای در سطح روستاها وجود دارد و باید بسترهای لازم برای جامعه روستایی فراهم شود.