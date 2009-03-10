بازارچه های مرزی باید توسط مرزنشینان اداره شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جمشید محمد زاده ظهر امروز در همایش طرح مردم یاری، مهرورزی و مهربانی افزود: اجرای طرح انسداد نوار مرزی مشکلات معیشتی فراوانی را برای مرزنشینانن این استان ایجاد کرده است و باید با فرهنگ سازی و آموزش قوانین گمرکی، نحوه استفاده از یارانه های ارزی و آموزش روشهای استفاده از کارتهای پیله وری توسط عشایر مشکلات اقتصادی آنان را از بین برد.

وی، با اشاره به اعمال 10 سال معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاری های خارج از شعاع 30 کیلومتری مرکز استان گفت: با احداث شهرکهای صنعتی با استفاده از تسهیلات بانکی بنگاههای زودبازده اقتصادی و تبلیغ مناسب محصولات این واحدها در داخل و خارج کشور پدیده قاچاق از بین رفته و تولیدات داخلی نیز حمایت می شوند.

محمد زاده اظهار داشت: در حال حاضر دشمنان ایران اسلامی و استکبار جهانی به دلیل عدم پیروزی در جنگهای فیزیکی شیوه مبارزه با اسلام و اسلام گرایی در ایران را عوض کرده و از طریق شبیخون فرهنگی و ترویج قاچاق کالا و اسلحله و مشروبات الکلی و با آلوده کردن نیروهای جوان کارآمد به مواد مخدر و ایجاد وابستگی و ناامنی در مرزها روی آورده اند.

وی ایجاد اختلال در عملکرد نظام اقتصادی و سیاستهای تجاری، مالی و پولی، کاهش درآمدهای دولت، رشد نرخ بیکاری، کم رنگ شدن ارزشهای اخلاقی را از جمله پدیده های مخرب قاچاق عنوان کرد و بیان داشت: آذربایجان غربی با وجود مرزهای مشترک با کشورهای جمهوری آذربایجان، ترکیه و عراق که هر کدام دارای اهمیت خاص نظامی، اقتصادی و سیاسی هستند باید با از بین بردن توطئه های دشمنان داخلی و خارجی و حفظ استقلال مرزها از تمامیت ارضی عزت و اقتدار ایران در منطقه دفاع کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی نیز با بیان اینکه ماموریت اساسی نیروی انتظامی در استان انتظام بخشی داخل شهرها و مرزبانی است، افزود: نیروی انتظامی آذربایجان غربی امنیت مرزها را فدای اقتصاد مرزنشینان نمی کند.

سردار کرمی با بیان اینکه نیروی انتظامی در کنترل مرزها و پدیده قاچاق با کسی تعارف ندارد، افزود: مشکلات معیشتی بوجود آمده از زمان اجرای طرح انسداد نوار مرزی باید از سوی مسئولین دستگاه های اجرایی استان پیگیری و حل شود.

وی با اشاره به اینکه قاچاق برای برخی افراد ضد انقلاب درآمدزایی دارد و در بی انگیزه کردن جوانان و از بین بردن تولیدات داخلی، کشاورزی و دامداری تاثیر منفی دارد، اظهار داشت: مرزهای آذربایجان غربی به حدی مورد بی توجهی قرار گرفته است که افغانستانی ها و پاکستانی ها به جای داد و ستد در مرزهای شرقی از مرزهای غرب کشور برای قاچاق استفاده می کنند.

سردار کرمی با تاکید بر اینکه باید حریم حوزه مرزها رعایت شود، گفت: در این راستا روستائیان نوارمرزی باید برای عبور و مرور و مبادله از معابر رسمی اعلام شده از سوی نیروی انتظامی با در نظر گرفتن قوانین و مقررات استفاه کنند.

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی همچنین در ادامه از انسداد و کنترل 80 درصد مرزهای استان خبر داد و خاطر نشان کرد: در 20 درصد باقی مانده نیز عملیات احداث کانال، سیم خاردار و برجک های مراقبت آغاز شده و تا شهریور ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

همچنین فرمانده هنگ مرزی ارومیه با اشاره به اتمام موفقیت آمیز طرحهای نصر یک و دو در استان گفت: با اتمام اجرای طرح نصر 3 تمامی مرزهای استان بسته خواهد شد.

سرهنگ موسوی با بیان اینکه با اجرای طرحهای نصر یک و دو و ایجاد منطقه ممنوعه مرزی قداست و اقتدار مرزهای استان حفظ شد، بیان داشت: در طرح نصر یک، خلاهای مرزی شناسایی شد و در طرح نصر دو، استحکامات فیزیکی و انتظامی در مرزها جانمایی شد.

وی همچنین استفاده از دوربینهای حرارتی مدار بسته، رادارهای زمینی و یگانهای سیار راداری برای نقطه یابی خلاهای مرزی را از دیگر اقدامات انجام یافته برای انسداد نوارهای مرزی استان عنوان کرد.

موسوی با بیان اینکه بسته شدن مرزها یعنی خدمت به مردم برای داشتن اقتصاد اسلامی و از بین بردن فاصله طبقاتی موجود در جامعه افزود: باید با پاسداری از مرزها مشکلات اقتصادی داخلی را از بین برد و از تهدیدات مرزی به عنوان فرصتها استفاده بهینه داشته باشیم.

در پایان این مراسم بیانه ای در 8 بند از سوی مرزنشینان آذربایجان غربی قرائت شد.

تخصیص اعتبارات مناسب برای ساماندهی عشایر، ایجاد امنیت در مناطق مرزی گردشگری استان از جمله دریاچه مارمیشو، پیست اسکی خوشاکو و بز سینا برای ایجاد اشتغال پایدار، تصویب قانونی برای استفاده آسان عشایر از تسهیلات بانکی و افزایش درصد برخورداری عشایر از تحصیلات بالاتر از مقطع ابتدایی و احداث مدارس شبانه روزی از جمله در خواستهای مرز نشینان آذربایجان غربی در این بیانیه بود.