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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۲۶

سرعت، صداقت و انعکاس به موقع اخبار ویژگی بارز خبرگزاری مهر است

سرعت، صداقت و انعکاس به موقع اخبار ویژگی بارز خبرگزاری مهر است

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی گفت: سرعت، صداقت و انعکاس به موقع اخبار از ویژگیهای بارز خبرگزاری مهر است.

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، علی کریمی فیروزجایی ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده خبرگزاری مهر در استان و خبرنگاران مهر در شهرستان بابل از خبرگزاری مهر به عنوان خبرگزاری فعال کشور یاد کرد.

وی افزود: سرعت، صداقت، انعکاس به موقع اخبار از ویژگی بارز خبرگزاری مهر است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از همکاری با خبرنگاران پارلمانی خبرگزاری مهر ابراز خرسندی کرد و بیان داشت: برقراری تعامل و ارتباط دو سویه با اصحاب رسانه و خبرگزاریها از خصوصیات خادمان مردم در خانه ملت است.

کریمی از تلاش مجموع عوامل خبرگزاری مهر در استان و بابل تقدیر کرد و افزود: نقش فعال خبرگزاری مهر در عرصه اطلاع رسانی اکنون در همه شهرهای مازندران مشهود است.

کد مطلب 847360

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