سرعت، صداقت و انعکاس به موقع اخبار ویژگی بارز خبرگزاری مهر است

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، علی کریمی فیروزجایی ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده خبرگزاری مهر در استان و خبرنگاران مهر در شهرستان بابل از خبرگزاری مهر به عنوان خبرگزاری فعال کشور یاد کرد.

وی افزود: سرعت، صداقت، انعکاس به موقع اخبار از ویژگی بارز خبرگزاری مهر است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از همکاری با خبرنگاران پارلمانی خبرگزاری مهر ابراز خرسندی کرد و بیان داشت: برقراری تعامل و ارتباط دو سویه با اصحاب رسانه و خبرگزاریها از خصوصیات خادمان مردم در خانه ملت است.

کریمی از تلاش مجموع عوامل خبرگزاری مهر در استان و بابل تقدیر کرد و افزود: نقش فعال خبرگزاری مهر در عرصه اطلاع رسانی اکنون در همه شهرهای مازندران مشهود است.