سالانه 120 هزار مترمکعب چوب در صومعه سرا تولید می شود

فرماندار شهرستان صومعه سرا ظهر سه شنبه در جمع دست اندرکاران منابع طبیعی این شهرستان افزود: حفظ و احیای منابع طبیعی در زندگی انسانها تاثیر بسزایی دارد و در توسعه پایدار باید از منابع طبیعی به گونه ای استفاده شود تا جنگلها و مراتع تخریب و نابود نشوند.

وی با اعلام اینکه شهرستان صومعه سرا اولین تولید کننده چوب صنوبر در کشور است، افزود: توسعه زراعت صنوبر به رغم صیانت از جنگلها و قطع بی رویه درختان جنگلهای شمال کشور در تامین نیاز کارخانجات سلولزی کشور موثراست.

شعبانی اظهار داشت: با توجه به آب و هوای جلگه‌ای استان گیلان می‌توان بعد از کشت برنج و چای به کشت درخت صنوبر و خودکفایی در تولید آن دست یافت.

فرماندار صومعه سرا با بیان اینکه دولت به تنهایی قادر به حفظ و نگهداری منابع طبیعی نیست و این امر با مشارکت مردمی امکان پذیراست، افزود: فرهنگ استفاده بهینه و حفظ و احیای منابع طبیعی در بین بهره برداران باید نهادینه شود.

وی گفت: منابع طبیعی بستر حیات و توسعه پایدار است و در صورتی که استفاده صحیح و بهینه از آن شود هیچ وقت به پایان نمی ‌رسد.

شعبانی ادامه داد: حفظ و احیای منابع طبیعی باعث شکوفایی کشور می‌شود و ارزش و اهمیت آب و گیاه و خاک بر کسی پوشیده نیست تا جایی که این منابع با ارزشترین نعمتهای خدادادی و سرمایه یک کشور محسوب می‌شود.