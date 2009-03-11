افزایش مشارکت مردمی در اهدای زمین برای ساخت خانه عالم در روستاهای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحمت الله رضوی راد صبح چهارشنبه در چهارمین گردهمایی روحانیون مستقر مازندران در ساری با بیان اینکه در آغاز طرح روحانی مستقر در سال 76 تنها هشت خانه عالم در استان وجود داشت، گفت: این تعداد در حال حاضر به 130 خانه عالم رسیده است.

وی از افزایش مشارکت مردمی در اهدای زمین برای ساخت خانه های عالم در مناطق روستایی خبر داد و افزود: متأسفانه به دلیل عدم اعتبارات کافی سازمان تبلیغات اسلامی نمی تواند به طور همزمان برای ساخت خانه های عالم اقدام کند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران مشارکت مردمی در ساخت خانه های عالم را نشان از عشق و علاقه مردم به روحانیت دانست و تصریح کرد: روحانیت در حال حاضر از جایگاه بسیار مناسبی در میان جامعه برخوردار است.

رضوی راد تصریح کرد: به برکت حضور روحانیون در مناطق محروم و روستاها ساخت خانه های عالم افزایش یافته است.

وی با اشاره به سختی ها و مشکلات موجود در مسیر تبلیغ برای روحانیت گفت: به رغم مشکلات موجود پیش روی روحانیت، اما این قشر سخت کوش همواره فراتر از وظایف ذاتی خود انجام وظیفه کرده است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران با تأکید بر تعامل بیشتر روحانیون با جوانان خاطرنشان کرد: روحانیون مستقر در روستاها و مناطق محروم باید با ارتباط سازنده خود با جوانان آنها را از توطئه های دشمنان آگاه کنند.

رضوی راد با بیان اینکه روحانیون نباید اجازه حریم شکنی را به دیگران دهند، خاطرنشان کرد: جایگاه ویژه روحانیت باید در مناطق مستقر برای تبلیغ حفظ شود.