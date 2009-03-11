به گزارش خبرنگار مهر، "اشتباه محض" داستان زوجی است که در زندگی‌شان با مشکل مواجه می‌شوند. الهام پاوه‌نژاد، سودابه بیضایی و آرش مجیدی بازیگران این فیلم هستند. سعید دولتخانی فیلمنامه این فیلم را که مانند تجربه‌های قبلی هادی، اثری اجتماعی است نوشته است.

تصویربرداری این فیلم 90 دقیقه‌ای، یکشنبه در تهران به پایان رسید و تدوین را منوچهر هادی انجام می‌دهد.هادی که فیلم سینمایی "قرنطینه" را کارگردانی کرده فروردین 88 فیلم سینمایی "سه درجه تب" را کلید می‌زند. وی فیلم‌های تلویزیونی "ضامن"، "تلاطم" و "غافل" را در کارنامه دارد.

سایرعوامل فیلم تلویزیونی "اشتباه محض" عبارتند از تصویربردار: حسن اسدی، صدابردار: وحید دوزنده، چهره‌پرداز: مهرداد کریمی، طراح صحنه و لباس: نغمه نظری، مدیر تولید: حسین کیانفر، صداگذاری و میکس: امیرحسین صادقی.