سه هزار وسیله نقلیه حمل و نقل مسافر در کرمان را به عهده دارند

جواد هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: برای تسهیل در حمل و نقل مسافران و آسایش مردم در سفرهای نوروزی 3 هزار انواع وسیله نقلیه در کرمان کار جابجایی مسافر را به عهده دارند.

هدایتی تصریح کرد: چهارصد دستگاه اتوبوس، هزار و 500 مینی بوس و دو هزار و 400 دستگاه سواری این خدمات را پوشش می دهند.

وی با اشاره به گرایش جامعه به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی گفت: در سال جاری تدابیر ویژه ای برای آسایش مسافران در نظر گرفته شده است و از طرق مختلف کار نظارت بر خدمات مسافربری انجام می شود.

وی با اشاره به استقرار 150 مرکز فروش بلیط در استان افزود: امسال فروش بلیت علاوه بر دفاتر سطح شهرها و پایانهها به روش اینترنتی هم انجام میشود.

هدایتی اظهار داشت: ییش فروش بلیتهای شرکتهای اتوبوسرانی در راستای تسهیل تهیه بلیط برای مسافرتهای برون شهری در ایام نوروز در حال انجام است.

وی افزود: در سال جاری علاوه بر مراجعه حضوری به دفاتر فروش بلیط مسافران می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی بلیط مسیرهای مورد نظر خود را خریداری کنند.

هدایتی با اشاره به نظارت گسترده بر خدمات مسافربری و فروش بلیط در استان افزود: مسافران در صورت بروز هر گونه تخلف در مراحل مختلف از جمله تهیه بلیط تا ارائه خدمات می توانند مراتب را به وسیله سامانه پیام کوتاه که روی برگه بلیط ها حک شده است اطلاع دهند.

هدایتی خاطر نشان کرد: قیمت بلیط در طول ایام نوروز 20 درصد افزایش خواهد یافت و از تاریخ 15 فروردین ماه سال آینده این ارقام به قیمت قبل تغییر خواهد کرد.