جشنواره قرآنی کودک و نوجوان رودسر به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در رودسر، رئیس اداره تبلیغات اسلامی رودسر در مراسم اختتامیه این جشنواره گفت: در این جشنواره 130 نفر از کودکان و نوجوانان کانونهای قرآن رودسر آثار خود را در زمینه های عکس، نقاشی، خوشنویسی و حفظ قرآن کریم ارائه کردند.

حجت الاسلام ستارعلی نژاد همچنین بر لزوم راههای تقویت فرهنگ قرآن و اهل بیت (ع) در بین کودکان و جوانان در جامعه اشاره کرد واظهار داشت: حساسیت این مقطع سنی باید به خوبی درک شود و از این فرصت به عنوان یک فرصت طلایی بهره گیری شود.

وی متذکر شد: قرآن گنجینه‌ای است که در برگیرنده همه نیازهای بشری بوده و سعادت افراد در گروه تبعیت از این الگوی الهی است.

مدیر تبلیغات اسلامی رودسر با اعلام اینکه فرهنگ قرآنی باید در جامعه نهادینه شود، افزود: مسلمانان نباید فقط به اندازه مفاهیم و مراحل درک اولیه به قرآن کریم اکتفا کنند بلکه باید از سرچشمه نوید بخش آن سیراب شود.

علی نژاد ادامه داد: نهادینه شدن فرهنگ قرآنی باید از خانواده آغاز و والدین باید اهل قرآن و تلاوت باشند.

در این مراسم به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.