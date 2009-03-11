75 درصد اعتبارات تملک دارایی مازندران جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه صبح چهارشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان نوشهر افزود: با توجه به تخصیص این مقدار اعتبار، تکمیل پروژه های نیمه تمام باید در اولویت قرار گیرد.

وی اظهار داشت: تعداد طرح ها و تکمیل نشدن آنها موجب بدگمانی مردم شده و وظیفه داریم برای ارتقاء شان نظام تلاش نماییم.

عیسی پورفرج، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نوشهر نیز گفت: مجموع اعتبارات این نهاد در سال جاری تخصیص یافت اما به لحاظ در حال ساخت بودن شمار زیادی مساجد، اعتبارات این طرح باید افزایش یابد.

مهدی شمس، کارشناس راه و ترابری چالوس پیشرفت طرح های این نهاد در حوزه راه و ترابری نوشهر را حدود 60 درصد اعلام کرد و افزود: برای اجرای طرح ها با مشکل تامین مصالح و مخلوط روبرو هستیم و باید در این زمینه برنامه ریزی شود.

شهرستان نوشهر 118 هزار نفر جمعیت دارد.