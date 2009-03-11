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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۳۷

75 درصد اعتبارات تملک دارایی مازندران جذب شد

ساری - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری مازندران گفت: تاکنون 75 درصد اعتبارات تملک دارایی های استان در سال جاری جذب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه صبح چهارشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان نوشهر افزود: با توجه به تخصیص این مقدار اعتبار، تکمیل پروژه های نیمه تمام باید در اولویت قرار گیرد.

وی اظهار داشت: تعداد طرح ها و تکمیل نشدن آنها موجب بدگمانی مردم شده و وظیفه داریم برای ارتقاء شان نظام تلاش نماییم.

عیسی پورفرج، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نوشهر نیز گفت: مجموع اعتبارات این نهاد در سال جاری تخصیص یافت اما به لحاظ در حال ساخت بودن شمار زیادی مساجد، اعتبارات این طرح باید افزایش یابد.

مهدی شمس، کارشناس راه و ترابری چالوس پیشرفت طرح های این نهاد در حوزه راه و ترابری نوشهر را حدود 60 درصد اعلام کرد و افزود: برای اجرای طرح ها با مشکل تامین مصالح و مخلوط روبرو هستیم و باید در این زمینه برنامه ریزی شود.

شهرستان نوشهر 118 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 847381

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