یک تن مواد مخدر در کرمان کشف شد

سرگرد علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در راستای برخورد با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر در استان کرمان در هفته جاری ماموران نیروی انتظامی در چند عملیات مختلف 902 کیلوگرم مواد مخدر را از اشرار کشف کردند.

وی تصریح کرد: این میزان مواد مخدر از نوع تریاک و در شهر های راین، بافت، سیرجان و جیرفت کشف شده است و در همین رابطه سه نفر از قاچاقچیان دستگیر شده اند.

سرگرد پریور افزود: در راستای اجرای عملیات ولایت شش در راین نیز ماموران نیروی انتظامی موفق به کشف 278 کیلوگرم تریاک در 50 بسته شدند که در این رابطه نیز یک دستگاه خودرو توقیف و راننده این خودرو دستگیر شد.

