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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۳۸

طی هفته گذشته؛

یک تن مواد مخدر در کرمان کشف شد

یک تن مواد مخدر در کرمان کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی کرمان گفت: طی هفته گذشته بالغ بر یک تن انواع مواد مخدر در استان کشف شده است.

سرگرد علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در راستای برخورد با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر در استان کرمان در هفته جاری ماموران نیروی انتظامی در چند عملیات مختلف 902 کیلوگرم مواد مخدر را از اشرار کشف کردند.

وی تصریح کرد: این میزان مواد مخدر از نوع تریاک و در شهر های راین، بافت، سیرجان و جیرفت کشف شده است و در همین رابطه سه نفر از قاچاقچیان دستگیر شده اند.

سرگرد پریور افزود: در راستای اجرای عملیات ولایت شش در راین نیز ماموران نیروی انتظامی موفق به کشف 278 کیلوگرم تریاک در 50 بسته شدند که در این رابطه نیز یک دستگاه خودرو توقیف و راننده این خودرو دستگیر شد.
 

کد مطلب 847382

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