اخبار کوتاه حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد این پایگاه اینترنتی برای نخستین بار در کشور راه‌اندازی می‌شود و برنامه‌ها و فعالیت‌های حوزه هنری را در زمینه هنر دینی به صورت صوتی و تصویری عرضه می‌کند. این برنامه‌ها شامل دستاوردهای پژوهشی مرکز ستادی و استانی حوزه هنری است.

- نمایشنامه "رقص زاغ‌های نیله باغ" به کارگردانی اکبر احمدی پنجشنبه 22 اسفند ساعت 16 در مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری روخوانی می‌شود. پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد در اولین نمایشنامه‌خوانی خانه ادبیات افغانستان محمد ناظری، داود خاوری، تینا محمدحسینی، فاطمه محمدی و اکبر احمدی نقش‌خوان هستند.