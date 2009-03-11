300 هزار انواع ترقه در کرمانشاه کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، امیر احمد گراوند صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مراسم چهارشنبه سوری با کسانی که از خطوط قرمز عبور کنند به شدت برخورد و برابر قوانین با آنها رفتار خواهد شد.

وی با اشاره به اولویتهای کاری تعریف شده برای چند ماه آینده این نیرو گفت: در فصول مختلف اولویتهای خاصی برای نیروی انتظامی تعریف می شود که بر این اساس اولویتهای این نیرو طی ماه های آتی، چهارشنبه سوری، تعطیلات نوروز و انتخابات ریاست جمهوری است.

گراوند در ادامه در خصوص تدابیر اتخاذ شده توسط این نیرو جهت مراسم چهارشنبه آخر سال گفت: ما مخالف شادی مردم نیستیم و جهت امنیت آنها پارک غربی طاق بستان، میدان آزادگان، پارک زنبق و میدان شهدا را برای برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در نظر گرفته ایم.

وی بستن معابر، مردم آزاری، مارپیچ رفتن و سرعت بالا با ماشین را از جمله موارد عبور از خطوط قرمز عنوان کرد و گفت: افرادی که اقدام به رانندگی با سرعت بالا یا مارپیج رفتن کنند، 35 هزار تومان جریمه و زندانی خواهند شد که در تمامی این موارد نیروی انتظامی با جدیت وارد می شود زیرا معتقد است که شادی عده ای نباید منجر به ضرر برای دیگران شود.

گراوند با تأکید بر استفاده نیروی انتظامی از تمامی توانایی های خود در جشن چهارشنبه سوری، اظهار داشت: یک روز قبل از برگزاری مراسم چهارشنبه سوری نیز مانوری اجرا خواهیم کرد و گشتهای پلیس آگاهی، مواد مخدر و اطلاعات با لباس شخصی انجام می شود و گشتهای آشکار هم در دستور کار است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همچنین در خصوص تمهیدات پلیس برای تامین امنیت در ایام نوروز گفت: در هیچ نقطه استان کمبود نیرو نداریم و این نیروها از 24 اسفند ماه برای انجام ماموریتهای خود حاضر می شوند.

وی افزود: نیروهای زیادی را در اختیار پاسگاه ها و کلانتری ها قرار می دهیم و با استفاده از بسیج سپاه تعداد گشتها را افزایش خواهیم داد.

گراوند ادامه داد: در این راستا در ایام نوروز 400 گشت موتوری و خودرویی و 100 گشت پیاده به گشت زنی در مناطق مختلف می پردازند و 60 ایستگاه بازرسی نیز فعال خواهند شد، همچنین بیش از 800 شبگرد و نگهبان نیز با تمام توان حضور خواهند داشت.

گراوند در خصوص اقدامات انجام گرفته جهت تامین امنیت مرکز استان گفت: چون بیشتر جرائم در کرمانشاه صورت می گیرد نیروهای پیش بینی شده برای مرکز را دو برابر کردیم.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: انتظار می رود با همکاری رسانه ها و تمامی دستگاه های مربوطه در برقراری نظم و امنیت چهارشنبه آخر سال و نوروز موفق بوده و رضایت خاطر مردم استان را فراهم آوریم.