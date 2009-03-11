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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۴۱

طی سال جاری؛

خیرین سه هزار میلیارد ریال به کمیته امداد کمک کردند

ایلام - خبرگزاری مهر: مشاور سرپرستی کمیته امداد کشور گفت: در سال جاری سه هزار میلیارد ریال از طریق خیرین کشور برای کمک به محرومان کشور جمع آوری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، جلیل بوجار صبح چهارشنبه در جمع محرومان شهرستان دهلران از توابع استان ایلام اظهار داشت: حدود 50 درصد جمعیت کشور در طرحهای مشارکتی با کمیته امداد همکاری می کنند.

وی بیان داشت: افراد خیر کشور در طرحهای مهمی مانند طرح اکرام ایتام، تآمین مسکن، جشن نیکوکاری، جشن عاطفه ها و....برای کمک به نیازمندان کشور با کمیته امداد کشور همکاری می کنند.

این مسئول با اشاره به اینکه در سال جاری سه هزار میلیارد ریال از طریق این افراد خیر برای کمک به مناطق محروم کشور جمع آوری شده است، خاطرنشان کرد: این مبلغ صرف ارائه خدمات مطلوب به نیازمندان مناطق محروم کشور می شود.

مدیر کل کمیته امداد استان ایلام نیز گفت: بیش از 70 هزار خیر با کمیته امداد استان ایلام همکاری دارند.

علیرضا ابراهیمی یادآور شد: افراد خیر در سال جاری 15 میلیارد ریال به نیازمندان این استان اهدا کرده اند.

کد مطلب 847390

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