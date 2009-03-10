استاندارد ایران و تونس تفاهمنامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر در کرج، تبادل برنامه سالانه تدوین استانداردها به منظور هماهنگ سازی فعالیتها در زمان تهیه پیش نویس و انتشار استانداردها، تبادل پیش نویس، همکاری و حمایت از یکدیگر در سازمانهای بین المللی و منطقه ای (مانند ISO IEC، CEN و CENELEC و ...) از مفاد این تفاهمنامه است.

دعوت از یکدیگر در سمینارها، اجلاسیه ها، کنفرانسها و برنامه های آموزشی که توسط هر یک از طرفین برگزار می شود و نیز سازماندهی دوره های آموزشی در خصوص استانداردسازی و موضوعات مرتبط با آن برای کارشناسان طرف دیگر از دیگر مفاد تفاهمنامه یادشده است.

تبادل فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری دو کشور به زبان انگلیسی، تبادل و یکسان سازی روشهای آزمون در خصوص درخواست حق استفاده از نشان انطباق، سازماندهی ممیزی مشترک شرکتهای ایرانی و تونسی در دو کشور در زمینه گواهی محصول، تبادل و هماهنگ سازی روشهای ممیزی صدور گواهی ISIRI و INNORPI (ISO 14001 ، ISO 9001 ، ISO 22000 و ...) و سازماندهی ممیزی مشترک شرکتهای ایرانی و تونسی در دو کشور در زمینه صدور گواهی سیستم های کیفیت از دیگر موارد ذکر شده در این تفاهمنامه بود.

بر اساس این تفاهمنامه مقرر شد به منظور تسهیل در تجارت فی مابین دو کشور برای دستیابی به شناخت متقابل گواهی محصول توسط نمایندگان سازمانهایشان صادر شود.