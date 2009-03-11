ایران چکهای 200 هزار تومانی در خزانه بانک مرکزی است

محمد قدس الهی در گفتگو با مهر از انتشار 21 هزار میلیارد ریال اسکناس در سال گذشته خبرداد و گفت: مجموع اسکناسهای منتشر شده به 88 هزارو 500 میلیارد ریال رسید.

مدیر اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی افزود: اما در سال 87 با انتشار ایران چکهای بانک مرکزی تقاضا برای اسکناس کاهش یافت و تاکنون به میزان 5 هزار میلیارد ریال اسکناس منتشر شده است که پیش بینی می شود تا پایان سال این رقم به کمتر از 10 هزار میلیارد ریال برسد.

وی با اشاره به چاپ و به جریان گذاشتن ایران چکهای 500 هزار ریالی و یک میلیون ریالی، گفت: اما ایران چکهای 2 میلیون ریالی چاپ شده و به عنوان ذخیره در خزانه بانک مرکزی موجود است و هر زمان که ضرورت ایجاب کند به جریان خواهد افتاد.

قدس الهی از امحای 650 میلیون برگ اسکناس فرسوده در سال گذشته به ارزش 3 هزارو 300 میلیارد ریال خبرداد و افزود: امسال نیز تاکنون 650 میلیون برگ اسکناس به ارزش 3 هزارو 800 میلیارد ریال امحا شده است.

وی با اشاره به اینکه ضرب سکه های 250، 500 ریالی و یک هزار ریالی ادامه دارد، گفت: اما ضرب سکه های کمتر از 250 ریالی به لحاظ ارزش ناچیز آن در جامعه و اینکه سهمی در مبادلات روزمره ندارند، متوقف شده است.

مدیر اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی از استقبال برای خرید سکه های طلای سی امین سال انقلاب خبرداد و گفت: این سکه ها براساس محور رهبری، دینی و مردمی بودن انقلاب طراحی شده است.

وی همچنین با اشاره به حراج سکه های طلا و نقره یادبود سی امین سال انقلاب در بانک کارگشایی، گفت: قیمت این سکه ها بر اساس قیمت طلا و نقره بین المللی هر روز تعیین می شود و به صورت قیمت پایه به بانک کارگشایی اعلام می شود.

وی اضافه کرد: بانک کارگشایی نیز بر اساس این قیمتها، قیمت عرضه را مشخص می کند و سکه ها به بالاترین پیشنهادها فروخته می شود.