چهار هکتار درختکاری در دانشگاه زنجان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدعلی متفکرآزاد بعد از ظهر سه شنبه در مراسم روز منابع طبیعی گفت: در دین مبین اسلام، تاکید فراوانی بر حفظ محیط زیست شده است و ائمه اطهار نیز در خصوص کاشت درخت، تاکید کرده‌اند.

رئیس دانشگاه زنجان ادامه داد: در آبادانی، دو مسئله ساخت و ساز و حفظ و نگهداری محیط زیست، مطرح است. از این رو حفظ محیط زیست در اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مدنظر قرار گرفته است و این خود، نشان از توجه مردم و دولت جمهوری اسلامی به حفظ محیط زیست دارد.

متفکر آزاد افزود: در علم اقتصاد، محیطزیست از منابع تامین کننده تولید و مصرف بوده و نقش اساسی دارد. در عصر حاضر، متاسفانه با توجه به گسترش صنایع آلوده کننده محیط زیست، ما شاهد تهدید آن از سوی کشورهای تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای هستیم.

وی ادامه داد: کشور آمریکا که خود یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گازهای آلوده کننده گلخانه‌ای است از امضای پیمانهای مربوط به حفظ محیط زیست، نظیر پیمان کیوتو نیز امتاع می کند. در حالی که حفظ محیط زیست برای حیات همه انسان‌ها لازم است.

متفکرآزاد تاکید کرد: همه ما در حفظ و گسترش محیط زیست سالم مسئول هستیم.

در ادامه این مراسم، دکتر یافتیان معاون اداری و مالی دانشگاه زنجان، نیز در خصوص کاشت درخت در این دانشگاه گفت: در این مرحله هدف ما ایجاد 4 هکتار فضای سبز درختکاری شده است. در این طرح، فاصله درختان، 3 متر بوده و سعی می شود آبنما و محل استراحت نیز در نظر گرفته شود.

یافتیان افزود: ما طرحی داریم که هر دانشجوی دانشگاه زنجان، یک درخت به نام خود بکارد و این درخت، صاحب شناسنامه نیز خواهد بود تا در آینده، هر درخت، یادگاری از دانشجویان این دانشگاه باشد.

جمشیدی، رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان نیز در این مراسم اظهار داشت: ایجاد فضای سبز در قالب طرح جامع دانشگاه است و باید همراه با طرح‌ نگهداری آن مدنظر قرار گیرد.

در پایان این مراسم، حضار در محل ایجاد 4 هکتار فضای سبز حضور یافته و اولین نهال توسط رئیس دانشگاه زنجان کاشته شد.