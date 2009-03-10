83 هزار متر مربع از اراضی ملی نور خلع ید شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی مقیمی مهر بعد از ظهر سه شنبه در جلسه حفظ اراضی بیت المال شهرستان در فرمانداری افزود: همچنین برای 194 هزار و 727 متر مربع از اراضی ملی به ارزش بیش از 38 میلیارد و 945 میلیون ریال حکم قضایی خلع ید صادر شده است.

وی میزان چوب آلات قاچاق را در این منطقه 135 متر مکعب اعلام و خاطرنشان کرد: متخلفان این بخش به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گفته مقیمی مهر، همچنین در بخش خروج دام سال جاری 920 واحد دامی از عرصه های ملی منطقه خارج شدند و بیش از یک میلیارد و 214 میلیون ریال به ازای خروج دام به دامداران پرداخت شد.

رئیس اداره منابع طبیعی نور یادآور شد: امسال حدود 30 هکتار اراضی جنگلی با آزادسازی احیاء شد.

وی عنوان کرد: این شهرستان دارای 90 هزار هکتار جنگل و 145 هزار هکتار مرتع است.