قیمت گذاری کالاها در رشت سلیقه ای است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای رشت عصر سه شنبه در جمع اعضای شورای شهر رشت اظهار داشت: با توجه به اینکه وسعت کاری تعزیرات حکومتی بسیار وسیع است بدون شک این مجموعه به تنهایی قادر به کنترل امور نخواهد بود.

وی متذکر شد: بهره گیری از علاقمندان به همکاری با تعزیرات حکومتی با صدور کارت ویژه به عنوان یاران افتخاری نظارت و کنترل بر این امر تحکیم می بخشد.

عاقل منش همچنین با اشاره به نامفهوم بودن برخی از احکام صادره توسط تعزیرات حکومتی بر صدور احکام به صورت شفاف و فارغ از هرگونه غرض ورزی تأکید کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان نیز در این نشست با تشریح عملکرد 11 ماهه این مجموعه اظهار داشت: افزایش نظارت و کنترل حوزه های دارای صلاحیت، کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها و کنترل فساد اداری و اطلاع رسانی از طریق اصحاب رسانه و صدا و سیما از جمله محورهای کاری این سازمان است.

علی عبداللهی افزود: تعزیرات حکومتی گیلان در بحث رسیدگی به پرونده های وارده جزء استانهای برتر بوده و همچنین موفق شده در شش ماهه گذشته تمامی 200 پرونده وارده به تجدید نظر را به صفر برساند.

وی در ادامه از فعالیت گشتهای سیار تعزیرات در آستانه نوروز خبر داد و گفت: با تمام توان از بروز تخلف جلوگیری می شود.

عبداللهی با تأکید بر گسترده بودن حیطه کاری تعزیرات حکومتی و محدود بودن بازرسین و گشتهای سیار یادآور شد: مسئولین این مجموعه را از خودشان بدانند و با شناسایی حوزه های متخلف و اعلام آنها به تعزیرات حکومتی یاری رسان ما باشند.