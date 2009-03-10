قانون ممنوعیت استفاده از اصطلاحات بیگانه در کرمان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مهدی محبان بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: به منظور حفاظت از اصالت زبان فارسی و پاسداشت ارکان هویت ملی ایران و فرهنگ و معارف اسلامی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی و عناوین بیگانه در کرمان با جدیت اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: این قانون سال 75 به تصویب مجلس رسیده است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در سال 82 دستور العمل این قانون در زمینه چگونگی استفاده از تصاویر و حروف رادر بخش های مختلف تصویب کرده است.

محبان افزود: با توجه به قانون مرجع تشخیص رعایت این قانون برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و شهرداری ها به عنوان دستگاه ذیربط و نیروی انتظامی به عنوان ضابط اجرایی موظف به اجرای این قانون هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان افزود: به استناد ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون مذکور اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورت اطلاع یا مشاهده تخلف از مفاد ماده 12 این آیین نامه موظف به ارائه اخطاریه و دادن مهلت 15 روزه است و در پایان مهلت در صورت عدم رعایت قانون، مراتب به اداره نظارت بر اماکن اعلام و برخورد قانونی انجام خواهند شد.

