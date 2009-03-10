باید الشباب را شکست دهیم / کار ما نه زیاد سخت است نه آسان

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی که پیش از آخرین تمرین تیمش قبل از نخستین دیدار سپاهان و دیگر قهرمانان آسیا در جمع خبرنگاران سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: الشباب را به طور کامل آنالیز کردیم. آنها تیمی هستند که در دفاع خود به خوبی جمع می شوند اگر ما بتوانیم با برنامه های تاکتیکی خود خط دفاع آنها را باز کنیم می توانیم به گل برتری دست یابیم.

وی با اشاره به دیدار پرسپولیس و الشارجه ادامه داد: اگر بتوانیم همانند پرسپولیس خیلی زود دروازه الشباب را باز کنیم شکست دادن این دیدار آسان تر می شود. البته قطعا باید با توجه به برگزاری این دیدار در ورزشگاه خانگی با تلاش بازیکنان و حمایت طرفداران نخستین گام در لیگ قهرمانان را با پیروزی پشت سر بگذاریم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان خاطر نشان کرد: تمام تیم های عربی در خط دفاع و دروازه با مشکل مواجه هستند همچنین از نظر سرعت انفرادی در سطح خوبی قرار دارند اما از نظر سرعت تاکتیکی بسیار پایین تر از تیم های ایرانی هستند و توپ را نمی توانند به سرعت از دفاع به خط حمله خود منتقل کنند.

وی افزود: ما می توانیم از این نقاط ضعف به خوبی بهره برده و شرایط را برای موفقیت تیم خود فراهم کنیم.

کاظمی در خصوص وضعیت گروه سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: کار ما نه زیاد سخت است و نه آسان. قطعا تیم های الاتفاق عربستان و بنیاد کار مهمترین حریفان ما محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه اگر سپاهان عملکرد واقعی اش را نشان دهد راحت می تواند تیم الشباب را شکست دهد در خصوص وضعیت نویدکیا اضافه کرد: محرم دیروز در تمرینات گروهی شرکت کرد و تا 60 درصد آماده است حضورش دربازی فردا بستگی به تمرین امروز دارد.

سرمربی سپاهان در پایان در مورد بازی پرسپولیس با الشارجه امارات اظهار داشت: پرسپولیس به خوبی نقاط ضعف حریف را شناخت و از آن برای رسیدن به پیروزی استفاده کرد ضمن اینکه باید تاکید کنم مهمترین حریف پرسپولیس الشباب عربستان و آنها با شرایطی که دارند می توانند به راحتی از گروه خود صعود کنند.