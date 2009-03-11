اتهامات علیه عمر البشیر سیاسی است/ غرب درپی تسلط بر منابع سودان

"محمد حسن الامین" نایب رئیس پارلمان سودان در گفتگو با خبرگزاری مهر، اتهام وارد شده به عمر البشیر رئیس جمهور این کشور از سوی دادگاه بین المللی کیفری را ناشی از دخالت برخی کشورهای اروپایی و آمریکا در مسائل خارطوم عنوان کرد.

وی ادامه داد: اقدام دادگاه لاهه اقدامی قانونی نبوده و تحت تاثیر سیاسی کاری کشورهای فرانسه، انگلیس و آمریکا انجام شده است.

نایب رئیس پارلمان سودان اضافه کرد: پشت اتهامات دادگاه لاهه، فرانسه، انگلیس و آمریکا هستند که از زمان های دور علیه سودان در تلاش هستند.

رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان انتقالی عربی افزود: یکی از دلایل دشمنی برخی کشورها با خارطوم جهت گیری اسلامی این کشور است.

وی افزود: از دیگر دلایل دشمنی انگلیس، فرانسه، آمریکا و متحدانشان با خارطوم، تمایل سودان به عنوان کشوری ثروتمند و نفتی برای توسعه روابط با کشورهای شرق دور از جمله مالزی و چین است.

نایب رئیس پارلمان سودان، این کشور را کشوری سرشار از معادن و ثروت دانست و گفت: هدف غربی ها از دخالت در سودان کسب منفعت است و دلسوز سودان نیستند بلکه موضوع رقابت با دشمنان اقتصادی است.

دلیل دخالت غربی ها در امور داخلی سودان، تلاش دیرینه برای سلطه بر منابع و ثروت این کشور است

وی همچنین به تاریخ دخالت های غرب در سودان اشاره کرد و گفت: دشمنان سودان از سال 1989 تلاش کردند در سودان حکومت مورد نظر خود را برقرار کنند و تلاش این کشورها برای تحت پیگرد قرار دادن رئیس جمهور سودان را نیز باید در همین راستا عنوان کرد.

حسن الامین همچنین مردم سودان را علاقمند عمر البشیر ارزیابی و اضافه کرد: دستگیری رئیس جمهور سودان برای اروپایی ها یک رویا خواهد ماند و مردم حتی در صورت از بین رفتن خود وی را به دادگاه بین المللی کیفری تحویل نخواهند داد.

نایب رئیس مجلس سودان، این کشور را ، کشوری آزاد و مستقل اعلام کرده و افزود: به کسی اجازه دخالت در امور داخلی خود را نخواهیم داد.

خاطر نشان می شود درپی تلاش و فشار برخی کشورهای غربی، دادگاه بین المللی کیفری در لاهه چهارشنبه 14 اسفند با متهم کردن عمر البشیر رئیس جمهوری سودان به جنایات جنگی، حکم بازداشت وی را صادر کرد.

این اقدام با واکنش منفی کشورهای اسلامی و محافل بین المللی از جمله جمهوری اسلامی ایران روبرو شد.

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مصاحبه: حمدالله عمادی حیدری