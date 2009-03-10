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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۴۳

نیوز ویک :

روسیه به همپیمان آمریکا علیه ایران تبدیل نخواهد شد

روسیه به همپیمان آمریکا علیه ایران تبدیل نخواهد شد

هفته نامه "نیوز ویک" با اشاره به شرایط حاکم بر روابط آمریکا و روسیه بویژه در موضوع ایران نوشت: احتمال اینکه مسکو بر اساس انتظار آمریکا در موضوع ایران با غرب همکاری کند وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیوز ویک در مطلبی به قلم "اوون متیو" آورده است: نشانه هایی مبنی بر ذوب شدن یخ ها در روابط روسیه و آمریکا به چشم می خورد، و حالا پرسش مطرح این است که چه اتفاقی افتاده است؟

وی می نویسد: دلیل اصلی بهبود روابط این است که واشنگتن به همراه متحدین اروپایی خود می خواهد که روسیه به آنها در خصوص ایران کمک کند. آنها روسیه را بازیگری عمده و مهم می دانند که می تواند مانع از دستیابی ایران به فناوری هسته ای شود.

در ادامه این مطلب با اشاره به همکاریهای نظامی و هسته ای روسیه و ایران و سفر وزیر دفاع ایران به مسکو آمده است: روسیه بعید است که به اندازه ای که واشنگتن امید دارد با این کشور علیه ایران همکاری کند و این بدان دلیل است که منافع اقتصادی اولویت نخست سیاست خارجی این کشور است و در عین حال موضوع هسته ای ایران می تواند اهرمی در دست روسیه در برخورد با غرب باشد.

این نشریه در ادامه با اشاره به تحریم شرکت های روسی از سوی آمریکا به بهانه همکاری با ایران می نویسد: در صورتی که از این حیث ضرری اقتصادی متوجه روسیه باشد با آمریکا همکاری نخواهد کرد.

کد مطلب 847415

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