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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۲۶

وضعیت جمع آوری زباله در روستاهای نور مطلوب نیست

وضعیت جمع آوری زباله در روستاهای نور مطلوب نیست

ساری - خبرگزاری مهر: سخنگوی شورای شهرستان نور گفت: وضعیت جمع آوری زباله ها در روستاهای این شهرستان مطلوب نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مرزی عصر سه شنبه در جلسه شورای شهرستان نور در فرمانداری افزود: اکنون زباله های برخی روستاها در حاشیه راهها، رودخانه ها و حاشیه جنگل انباشته می شود.

وی اظهار داشت: انباشت زباله در مناطق گردشگری با مقوله گردشگری منافات دارد و باید در این زمینه برنامه ریزی شود.

وی خاطرنشان کرد: کمبود خودروی جمع آوری زباله از جمله مشکلات بوده و به عنوان نمونه از 90 روستای بخش چمستان فقط یک روستا دارای خودروی حمل زباله است.

به گفته مرزی، معضل زباله یک مسئله جدی در منطقه بوده و در این زمینه باید برنامه ریزی شود.

سخنگوی شورای شهرستان نور بیان داشت: برای رفع این مشکل باید هر چه زودتر تدبیر شود تا طبیعت بکر و گردشگرپذیر منطقه صدمه نبیند.

شهرستان نور 105 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 847416

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