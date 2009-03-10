اولین تور مسافرتی بانوان کرمانشاه فعالیت خود را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نسرین بهادری بعد از ظهر سه شنبه در نشست مشترک مشاورین و مدیران عامل کانون های فرهنگی اجتماعی در فرمانداریهای استان که با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد، با بیان اینکه دفتر امور بانوان و خانواده استانداری با کمک کانونهای فرهنگی اجتماعی فرمانداری ها اقدامات وسیعی را در سطح استان برای بانوان در دست اقدام دارد، برگزاری تورهای مسافرتی ویژه بانوان را از این فعالیتها برشمرد.

وی افزود: اولین تور مسافرتی در نوروز امسال با مجوز انجام می گیرد و درصدد هستیم که مجوز تورهای زیارتی، سیاحتی را برای خارج از کشور دریافت کنیم.

بهادری در خصوص برنامه های آموزشی ویژه بانوان در استان گفت: در کانون های فرهنگی اجتماعی استان، فعالیتهای آموزشِی، پژوهشی، اجرایی و علمی در دستور کار قرار دارد که بر این اساس دختران در سن قبل از ازدواج و مادران خانواده تحت آموزش قرار می گیرند تا اهداف کانون ها که مبتنی بر تحکیم خانواده و تعمیق باورهای دینی است تحقق یابد که بر این اساس شش هزار نفر در سال جاری و چهار هزار نفر در سال گذشته آموزش دیده اند.

وی افزود: کانون ها به صورت خودگردان اداره می شوند و درآمد سال جاری آنها به طور تقریبی به حدود 600 میلیون ریال رسیده است، همچنین درآمد کانونهای فرهنگی اجتماعی استان در سال گذشته نیز 376 میلیون و 385 هزار ریال بود.

بهادری برگزاری همایش ها و نشست ها در قالب فعالیتهای اجرایی را از دیگر اموری دانست که در کانون های فرهنگی اجتماعی استان اجرا شده است.

وی فعالیتهای پژوهشی را از دیگر برنامه ها در دستور کار برشمرد و خاطرنشان کرد: متأسفانه فعالیتهای پژوهشی به دلیل حذف بودجه پژوهشی و عدم حمایت دستگاه ها تاکنون انجام نشده اما با برنامه ریزیها و تدابیر اندیشیده شده سعی داریم از سال آینده عناوین پژوهشی را با همکاری دستگاه های ذیربط به انجام برسانیم.