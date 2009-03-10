به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام کرد: به منظور رفاه حال شهروندان برای زیارت مزار شهدا و اهل قبور و همچنین برگزاری آیین‌های مربوطه، از طریق اتوبوسهای سازمانی بلیتی، سرویسهای ویژه رایگان از ساعت 6 بامداد روز پنجشنبه 29 اسفندماه جاری از میادین خراسان، شوش، شهرری، راه‌آهن، انقلاب اسلامی، آذری، محمدیه، پایانه خاوران، رسالت، آزادی، نازی‌آباد، فلکه دوم تهرانپارس، تهرانسر، یافت‌ آباد و فلکه دوم صادقیه به مقصد بهشت زهرا (س) و حرم مطهر امام خمینی (ره) برقرار است.

به دلیل آن که سال جاری، سال کبیسه بوده و احتمال عزیمت شهروندان در روز پنجشنبه (22 اسفندماه) به سمت بهشت زهرا(س) و حرم مطهر امام خمینی (ره) با تراکم بیش از حد پیش‌بینی می‌شود، ‌اتوبوسهای بلیتی شرکت واحد از میادین و مبادی اصلی سطح شهر که در طول سال به سمت مقاصد اعلام شده خدمت رسانی می‌کردند، با سرویسهای ویژه در دسترس شهروندان خواهند بود.

همچنین از ساعت 9 بامداد در روز جمعه 30 اسفندماه از میادین خراسان، شوش، راه‌ آهن، محمدیه، انقلاب اسلامی، راه‌آهن، خاوران، فلکه دوم تهرانپارس، آذری و آزادی، اتوبوس‌های بلیتی این شرکت مبادرت به انتقال رایگان شهروندان به سمت بهشت زهرا (س) و حرم مطهر امام خمینی (ره) می‌کنند.

سرویسهای ویژه اتوبوسهای بلیتی این شرکت از ساعت 12 روز شنبه اول فروردین ماه 88 نیز از میادین خراسان، شوش، شهرری، راه‌آهن، انقلاب اسلامی، آذری، محمدیه، پایانه خاوران، رسالت، آزادی، نازی آباد، فلکه دوم تهرانپارس، تهرانسر، یافت آباد و فلکه دوم صادقیه به مقصد بهشت زهرا(س) و حرم مطهر امام خمینی (ره) برقرار و اقدام به جابجایی رایگان شهروندان می‌کنند.

بدیهی است، پس از پایان هر یک از مراسم، اتوبوسهای این شرکت شهروندان را به مبادی اولیه بازمی‌گردانند.